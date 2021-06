Hrvaški mediji: Ta reprezentanca je kot ferrari s praznim rezervoarjem

"Ni prostora za pesimizem. Ostajam pozitiven, pred nami sta še dve tekmi, na katerih si moramo zagotoviti napredovanje." Po lokalnem času se je tekma začela ob 14. uri, na Wembleyju pa je bilo ob začetku več kot 25 stopinj, kar je očitno bolj prijalo domači reprezentanci. Angleži so skupaj pretekli 100 kilometrov, Hrvati le 96. "Z naše strani ni šlo za dodelano igro, niti za nogomet, kot bi si ga želeli. Vendar ne smemo pozabiti, da smo igrali proti Angliji. To, kar smo pokazali, mi vliva pogum," se nadeja Dalić.

Selektor Zlatko Dalić kljub porazu ni bil pretirano razočaran: "Čestitke Angležem, pa tudi mojim fantom. Dali so, kolikor je bilo mogoče, saj to ni bil ravno najboljši čas za igro. Vedeli smo, da moramo zdržati pritisk prvih 20 minut. To nam je uspelo. Zatem smo imeli nadzor nad potekom tekme, vrnili smo se v igro. Žal pa to ni bilo dovolj. Gol smo prejeli po napaki in jezi me, da na način, za katerega smo rekli, da ne pride v poštev."

Anglija in Hrvaška nista postregli z navdušujočo nogometno predstavo. Poznala se je pomembnost prve tekme turnirja, ne ena ne druga nista želeli preveč tvegati, na koncu pa je odločila sijajna ekipna akcija domačih v 57. minuti, ki jo je z edinim zadetkom na tekmi kronal Raheem Sterling . V nadaljevanju so naši južni sosedje sicer pritisnili, a si pravih priložnosti niso priigrali.

'Kot ferrari s praznimi gumami in rezervoarjem'

Če je bilo v njegovih besedah moč zaznati veliko optimizma, ga je bilo nekoliko manj med mediji. Sportske novosti so izpostavile predvsem vprašljivo izbiro obrambnih nogometašev. "Hrvaška je kot ferrari s praznimi gumami in praznim rezervoarjem. Ima odličen motor, ki pa ji ne koristi. Ni sposobna zmagati, ker nekateri deli, na videz obstranski, v resnici pa ključni, ne delujejo. Ob odprtju Eura so Vatreni pokazali strukturne pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti. Odigrali so najboljšo tekmo v zadnjih devetih mesecih, a vseeno izgubili. Hrvaška ni dovolila, da se Angleži razigrajo, a ena poteza Phillipsa, ki je 'poslal Gvardiola po šibice' in Sterlingov pobeg je gostiteljem utrl pot do prvega mesta v skupini."

"Vemo, da v nobeni od treh prejšnjih priložnosti Hrvaška ni prešla skupine, ko je bila na uvodni tekmi evropskih ali svetovnih prvenstev poražena. Toda London je pokazal, da lahko Vatrenim uspe, če zakrpajo luknje v obrambi in najdejo rešitev v konici napada. Brez tega bo vse padlo v vodo. Zvezni nogometaši Luka Modrić, Mateo Kovačić in Marcelo Brozović pa so pokazali, da so še sposobni velikih dejanj," je bil del zapisa, objavljanega na spletni strani prvega športnega dnevnika na Hrvaškem.

Gvardiol je igral, ker si to zasluži

Veliko težav z razigranim Fodnom je imel na levi strani obrambe 19-letni Joško Gvardiol, ki je debitiral v članski reprezentanci. Pri Sportskih novostih so zato zapisali, da bi moral na levem bočnem položaju začeti bodisi Borna Barišić bodisi Domagoj Bradarić. V osrčju obrambe pa, če Dejan Lovren ne bo nared, Osijekov Mile Škorić. A Dalić ni delil tega mnenja, bil je jasen: "Gvardiola sem uvrstil v ekipo, ker si je to zaslužil. Trenutno je v boljši formi od Bradarića in Barišića."

'Če bomo na najvišjem nivoju, bo vse okej'

"Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka. Angleži so eni od favoritov, mi pa tokrat nismo dali našega maksimuma. Ne preostane nam drugega, kot da se osredotočimo na prihajajoči tekmi. Vemo, da bo vse 'okej', če bomo na najvišjem nivoju. Moj občutek po debiju je odličen, lahko se zahvalim soigralcem, ki so mi pomagali, da mi je bilo čim lažje. To je naš prvi poraz, boljše bo," je bil kljub skromnejši predstavi optimističen nekdanji branilec Dinama, ki bo v prihodnji sezoni igral za RB Leipzig, Gvardiol.

"Treba je čestitati Angležem, bili so boljši, mi pa smo dali vse od sebe in se bomo borili do konca. Ne bomo se predali, vemo, kakšen je naš cilj – priti v izločilne boje. Veliko smo delali na tem, da se ne odpiramo preveč. In takoj, ko smo se prvič odprli, so nam prišli za hrbet in dosegli zadetek," pa je dodal bistveno izkušenejši osrednji branilec Domagoj Vida.