Đalović po preobratu do druge zmage na klopi Maribora

Maribor, ki je še tretjo tekmo zapored začel z enako začetno enajsterico, je sicer odločno začel tekmo, toda že v peti minuti so domači, tokrat brez kaznovanega Wisdoma Suleja , prišli do enajstmetrovke, potem ko je Adriano Bloudek v roko zadel gostujočega branilca Omarja Rekika . V sedmi minuti je z bele pike streljal Emir Saitoski in zanesljivo zadel za 1:0.

V Kidričevem, kjer so gledalci napolnili tribune, sta Aluminij in Maribor prikazala zanimiv obračun. V prvem polčasu je bila boljša gostujoča zasedba, v drugem pa sta obe nizali priložnosti. Na koncu so se veselili izbranci Radomirja Đalovića , ki je tako vpisal še drugo ligaško zmago na klopi Maribora.

Gostje, ki so pogrešali kaznovanega Orpheja Mbino, so bili več pri žogi, a prvič nevarneje zagrozili šele v 21. minuti, ko je Matjaž Rozman ukrotil strel Jana Repasa. Vendarle pa je Gregor Sikošek v 26. minuti poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel v spodnji kot Aluminijevih vrat. Repas je 10 minut pozneje z desne strani podal pred gol do Benjamina Tetteha, ta pa je iz bližine dosegel svoj šesti gol v sezoni.

Na drugi strani je Behar Feta v 40. minuti poskusil z volejem, a bil nenatančen, Kidričani pa so tudi v uvodu drugega polčasa zapravili obetavno priložnost. Zato pa je svojo novo v 53. minuti izkoristil Tetteh, ko je po dolgi podaji Jana Repasa prišel sam pred Rozmana in ga matiral za svoj sedmi gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.

Feta je v 59. minuti spet preizkusil gostujočega vratarja Ažbeta Juga, ki je svoje delo dobro opravil, le malce zatem pa je Hilal Soudani imel priložnost za 4:1, a je njegov strel z 12 metrov obranil Rozman. Kopico priložnosti je zapravil tudi Sheyi Ojo, na drugi strani pa so v 62. minuti domači znova zmanjšali zaostanek, ko je iz bližine svoj tretji gol sezone dosegel Bloudek. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po novem strelu Fete.