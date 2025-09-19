Đalović po preobratu do druge zmage na klopi Maribora

V Kidričevem, kjer so gledalci napolnili tribune, sta Aluminij in Maribor prikazala zanimiv obračun. V prvem polčasu je bila boljša gostujoča zasedba, v drugem pa sta obe nizali priložnosti. Na koncu so se veselili izbranci Radomirja Đalovića, ki je tako vpisal še drugo ligaško zmago na klopi Maribora.
Maribor, ki je še tretjo tekmo zapored začel z enako začetno enajsterico, je sicer odločno začel tekmo, toda že v peti minuti so domači, tokrat brez kaznovanega Wisdoma Suleja, prišli do enajstmetrovke, potem ko je Adriano Bloudek v roko zadel gostujočega branilca Omarja Rekika. V sedmi minuti je z bele pike streljal Emir Saitoski in zanesljivo zadel za 1:0.
Gostje, ki so pogrešali kaznovanega Orpheja Mbino, so bili več pri žogi, a prvič nevarneje zagrozili šele v 21. minuti, ko je Matjaž Rozman ukrotil strel Jana Repasa. Vendarle pa je Gregor Sikošek v 26. minuti poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel v spodnji kot Aluminijevih vrat. Repas je 10 minut pozneje z desne strani podal pred gol do Benjamina Tetteha, ta pa je iz bližine dosegel svoj šesti gol v sezoni.
Na drugi strani je Behar Feta v 40. minuti poskusil z volejem, a bil nenatančen, Kidričani pa so tudi v uvodu drugega polčasa zapravili obetavno priložnost. Zato pa je svojo novo v 53. minuti izkoristil Tetteh, ko je po dolgi podaji Jana Repasa prišel sam pred Rozmana in ga matiral za svoj sedmi gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.
Feta je v 59. minuti spet preizkusil gostujočega vratarja Ažbeta Juga, ki je svoje delo dobro opravil, le malce zatem pa je Hilal Soudani imel priložnost za 4:1, a je njegov strel z 12 metrov obranil Rozman. Kopico priložnosti je zapravil tudi Sheyi Ojo, na drugi strani pa so v 62. minuti domači znova zmanjšali zaostanek, ko je iz bližine svoj tretji gol sezone dosegel Bloudek. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po novem strelu Fete.
Priložnosti so se še naprej vrstile, v 69. minuti je po novi Repasovi podaji sam pred Rozmana prišel Ojo, a je bil domači vratar uspešnejši, tako kot ob poskusu Nejca Viherja. V 78. minuti se je izkazal tudi Jug po močnem strelu Ivijana Svržnjaka od daleč, sledilo je še nekaj strelov na obeh straneh, Mark Španring pa je v 90. minuti zadel še zgornji del prečke.
Izidi, Prva liga Telemach, 9. krog:
Aluminij - Maribor 2:3 (1:2)
- sobota, 20. september:
17.30 Olimpija - Bravo
20.15 Domžale - Koper
- nedelja, 21. september:
15.00 Mura - Kalcer Radomlje
20.15 Primorje - Celje
