Nogomet

Đalović po slovesu od Maribora hitro našel nov klub

Kayseri, 10. 10. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 41 minutami

Radomir Đalović je novi trener turškega prvoligaša Kayserisporja. Podpisal je pogodbo in bo ekipo vodil na treningu že jutri, je sporočil turški novinar Resat Can Ozbudak, ki ga na omrežju X spremlja več kot 100.000 ljudi.

Turški novinar je včeraj razkril, da je športni direktor Kayserisporja odpotoval na Hrvaško, da bi pripeljal novega trenerja. Dodal je, da je bil poleg Radomirja Đalovića kandidat tudi Igor Jovićević, ki je svoj čas sedel tudi na klopi Celja. 

Đalović je v minuli sezoni z Rijeko osvojil dvojno krono na Hrvaškem, a je na začetku nove sezone zaradi slabih rezultatov prejel odpoved. Nato je prevzel Maribor, a klub zapustil že po 16 dneh, potem ko je na treningu po sporu med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom prejel udarec enega izmed igralcev in se ekspresno poslovil od ekipe. 

Kayserispor je sicer slabo začel sezono. Po osmih krogih v turškem prvenstvu še nima zmage, dosegel je pet remijev in tri poraze, kar ga uvršča na predzadnje mesto. Do konca prejšnje sezone ga je vodil Sergej Jakirović, ki je ekipo uspel izvleči iz težkega položaja in ohraniti v prvi ligi.

Trener, ki je leta 2020 vodil Maribor, je poleti odšel v Hull City v angleško drugo ligo. Namesto njega je na klop prišel Nemec Markus Gisdol, ki se ni obnesel.

