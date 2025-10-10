Đalović po slovesu od Maribora hitro našel nov klub

Turški novinar je včeraj razkril, da je športni direktor Kayserisporja odpotoval na Hrvaško, da bi pripeljal novega trenerja. Dodal je, da je bil poleg Radomirja Đalovića kandidat tudi Igor Jovićević, ki je svoj čas sedel tudi na klopi Celja.

Đalović je v minuli sezoni z Rijeko osvojil dvojno krono na Hrvaškem, a je na začetku nove sezone zaradi slabih rezultatov prejel odpoved. Nato je prevzel Maribor, a klub zapustil že po 16 dneh, potem ko je na treningu po sporu med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom prejel udarec enega izmed igralcev in se ekspresno poslovil od ekipe.