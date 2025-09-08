Svetli način
Đalović že prišel v Ljudski vrt, a si nato premislil

Maribor, 08. 09. 2025 22.18 | Posodobljeno pred eno minuto

J.B.
Po burnem zaključku prestopnega roka, ko so v enem dnevu predstavili kar tri odmevne okrepitve, bi moral Maribor v ponedeljek predstaviti novega trenerja. V Ljudski vrt je že prišel nekdanji trener Rijeke Radomir Đalović, ki pa se je po sestanku z vodilnimi možmi kluba tik pred zdajci premislil in tako domov odšel brez podpisa pogodbe.

Radomirja Đalovića je na Rujevici zamenjal Victor Sanchez.
Radomirja Đalovića je na Rujevici zamenjal Victor Sanchez. FOTO: Damjan Žibert

Radomir Đalović je lani z Rijeko na Hrvaškem osvojil tako prvenstvo kot pokal. Po slabšem začetku letošnje sezone je hitro dobil nogo, nadomestil ga je nekdanji trener Olimpije Victor Sanchez

No, zdelo se je, da tudi Đalović ne bo dolgo brez kluba. Na njegova vrata je potrkal Maribor, ki mu je to poletje spodletel eksperiment Tugberk Tanrivermis

42-letni Črnogorec je v ponedeljek prišel v mesto ob Dravi na podpis pogodbe, a je v zadnjem hipu očitno prišlo do preobrata. Kot poroča časnik Ekipa, se je Đalović premislil, ker so vodilni možje vijoličastih v zadnjem hipu spremenili že dogovorjene pogoje. 

Mariborčane naj bi tako tudi proti Muri vodil začasni vršilec dolžnosti Radovan Karanović, ki pa se je nedavno bojda že poslovil od članov prve ekipe, saj bi se moral vrniti v mladinski pogon kluba. 

Klavrno mariborsko poletje, v katerem sta najbolj odmevala ekspresen izpad iz Evrope in hitra menjava trenerja, je tako dobilo novo neslavno poglavje. Glede na mešetarjenje turških vlagateljev pa ni nujno, da tudi zadnjega ...  

nogomet maribor
