Đalović že prišel v Ljudski vrt, a si nato premislil

Radomir Đalović je lani z Rijeko na Hrvaškem osvojil tako prvenstvo kot pokal. Po slabšem začetku letošnje sezone je hitro dobil nogo, nadomestil ga je nekdanji trener Olimpije Victor Sanchez.

No, zdelo se je, da tudi Đalović ne bo dolgo brez kluba. Na njegova vrata je potrkal Maribor, ki mu je to poletje spodletel eksperiment Tugberk Tanrivermis.

42-letni Črnogorec je v ponedeljek prišel v mesto ob Dravi na podpis pogodbe, a je v zadnjem hipu očitno prišlo do preobrata. Kot poroča časnik Ekipa, se je Đalović premislil, ker so vodilni možje vijoličastih v zadnjem hipu spremenili že dogovorjene pogoje.

Mariborčane naj bi tako tudi proti Muri vodil začasni vršilec dolžnosti Radovan Karanović, ki pa se je nedavno bojda že poslovil od članov prve ekipe, saj bi se moral vrniti v mladinski pogon kluba.

Klavrno mariborsko poletje, v katerem sta najbolj odmevala ekspresen izpad iz Evrope in hitra menjava trenerja, je tako dobilo novo neslavno poglavje. Glede na mešetarjenje turških vlagateljev pa ni nujno, da tudi zadnjega ...