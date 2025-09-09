Đalović: Maribor je največji klub v Sloveniji – tega se zavedam

Radomir Đalović je po predstavitvi in prvem treningu na klopi Maribora stopil pred novinarje ter strnil vtise ob začetku novega poglavja. Črnogorski strokovnjak, ki je z Rijeko v prejšnji sezoni osvojil dvojno krono, se je prvič srečal z moštvom v Ljudskem vrtu in poudaril, da je zadovoljen z uvodom.

"Za nami je prvi trening. Zelo sem zadovoljen, kako so fantje oddelali. Prisotne je bilo veliko energije. Potrebujemo še čas, da se privadimo drug na drugega, a navdušen sem nad željo in pristopom. To je bil dober trening, zdaj moramo nadaljevati z delom," je uvodoma povedal novi trener vijoličastih Radomir Đalović, ki je z Mariborom sklenil pogodbo do konca sezone 2026/27.

Maribor ima kakovost, a potrebuje tudi druge stvari

Đalović je razkril, da je klub podrobno spremljal že pred prihodom, a šele ob delu z igralci je dobil pravo sliko. "Danes sem videl veliko kvalitete, a čaka nas še precej dela. Moramo osvojiti določene zadeve, čeprav nimamo veliko časa. Upam, da se nam uspe dobro pripraviti za tekmo z Muro," je poudaril in dodal, da bo v soboto pogrešal suspendiranega Orpheja Mbino, manjkajo pa nogometaši, ki se še vračajo z reprezentančnih obveznosti.

Ob tem je izpostavil, da zgolj kakovost ni dovolj: "V nogometu je kakovost pomembna, ampak važne so tudi druge stvari. Govorim o reakcijah po izgubljeni žogi, o teku in borbi. Navijači ti oprostijo slab dan, ampak če nisi agresiven, če ne tečeš in se ne boriš za vsako žogo, potem pride do težav. Jaz tega ne bom dovolil."

Pot do Maribora in veliki cilji

Po pestri karieri v vlogi igralca, ko je prve korake naredil pri Jedinstvu iz rojstnega kraja Bijelo Polje in se nogometno izšolal v akademiji Crvene zvezde, nato globoko sled pustil pri Zagrebu, kjer je postal hrvaški prvak, pozneje pa je 27-kratni črnogorski reprezentant dragocene mednarodne izkušnje nabiral tudi v Nemčiji (Arminia Bielefeld), Rusiji (Amkar Perm), Romuniji (Rapid Bukarešta), Turčiji, na Kitajskem, v Iranu in na Tajskem, se je odločil za trenersko pot. Sprva kot član strokovnega štaba pri Rijeki, kjer je po delovanju v vlogi pomočnika trenerja oktobra lani samostojno prevzel vodenje moštva in ga v prejšnji sezoni popeljal do naslova hrvaškega prvaka ter pokalnega zmagovalca in evropske jeseni, z uvrstitvijo v skupinski del Konferenčne lige.

Na vprašanje o svojem prihodu v Slovenijo je Đalović pojasnil, da se je sodelovanje z Rijeko končalo sporazumno, klic iz Maribora pa je sledil že naslednji dan. "Pogovori so bili dobri, dobili smo se trikrat ali štirikrat, enkrat celo v Carigradu. V ponedeljek sem bil že v Mariboru. Ko se je govorilo o sporu, smo se v resnici normalno pogovarjali. Potem je vse skupaj pregledal še moj odvetnik in dogovor je bil sklenjen." Pričakovanja se zaveda: "Maribor je ogromen klub. Največji klub v Sloveniji. Vem, kakšna so pričakovanja. Nismo v najboljšem trenutku, toda šli bomo naprej. Sem mlad trener, pomembno mi je, da delam. Lahko bi čakal, a pojavil se je Maribor, top klub. Jaz imam rad delo in izzive – tako je bilo v Rijeki, tako je zdaj."

Stabilizacija igre pred napadalnimi obeti

Ob vprašanju o tem, kakšen nogomet želi igrati, je Đalović ostal realen: "Vsak trener, ki pride, govori o napadalnem nogometu. A najprej moraš videti, kaj imaš na voljo. Vsi bi radi igrali za gol več, toda Maribor je v tej sezoni prejel preveč zadetkov. Najprej se moramo stabilizirati." Ob sebi bo imel isti strokovni štab kot na Hrvaškem – Davor Landeka, Igor Čagalj, Vito Tercolo in analitik Antonio Pavlinović.

Primerjava z Rijeko in nasvet Matjaža Keka

Đalović je spregovoril tudi o razlikah med svojim nekdanjim in novim klubom: "Tako Rijeka kot Maribor imata odlične navijače, toda v Mariboru je pritisk večji. Rijeka je bila prvak dvakrat, Maribor pa velikokrat. Tukaj so cilji vedno najvišji."

Ob tem je izpostavil še spoštovanje do slovenskega selektorja Matjaža Keka, ki je prav tako z Rijeko osvojil dvojno krono: "Kek je legenda slovenskega in hrvaškega nogometa. Imam čast, da sva edina, ki sva z Rijeko osvojila dvojno krono. Pogovarjala sva se, bil je vesel zame in mi zaželel srečo."

Obeta se borba do zadnjega

Čeprav so Celjani že precej pobegnili na vrhu lestvice, Đalović ne izgublja upanja. "Celje je konstantno, igra v Evropi in ima trenerja, ki je z njimi že dolgo. Imajo svoj sistem. Ampak mi se ne bomo predali," je bil jasen. Ob koncu pa je novi mariborski strateg poslal še sporočilo navijačem: "Obljubim lahko, da bomo dali vse od sebe. Borili se bomo za vsako žogo in skušali Maribor dvigniti. Vselej ne bo šlo po načrtih, toda trud in borba bosta vedno prisotna."