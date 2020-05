'Dan B' za svetovni nogomet: Bundesliga se vrača z derbijem

V 2. Bundesligi najbolje kaže Arminii iz Bielefelda, ki ima po 25 krogih 51 točk, sledita Stuttgart s 45 in Hamburger SV s 44. Nürnberg Adama Gnezde Čerina je 14. z 29 točkami, Dynamo Dresden, ki je v drugem delu sezone Aluminiju posodil Luko Štora , pa je zadnji s 24 točkami in mu grozi izpad v tretjo ligo.

V prvi nemški ligi ima Bayern po 25 krogih na vrhu 55 točk, sledita Borussia Dortmund z 51 in RB Leipzig, katerega član je tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl , s 50 točkami. Hoffenheim, uradno matični klub Bravovega vratarja Domna Grila , je deveti s 35 točkami. Trenutno je na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov, ob prvi trojici še Borussia Mönchengladbach, ki ima 49 točk, na mestih Ligo Evropa pa sta Bayer Leverkusen in Schalke 04. V coni izpada oziroma kvalifikacij za obstanek pa so Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen in Paderborn.

"Če so zdravstveni strokovnjaki sestavili te predloge, če je vodstvo tekmovanja z velikimi stroški in pametnimi idejami pripravljajo koncepte, se morate teh pravil držati," je Bild citiral Soderja. "Če pa se teh pravil ne držite, bi lahko dobili rdeči karton. Tako je to v nogometu in tudi v življenju."

Vrhunec prvega kroga nadaljevanja bo sobotni porurski derbi v prvi ligi med Dortmundom in Schalkejem, ki se bo začel ob 15.30. Kamplov Leipzig bo takrat gostil Freiburg. So pa ob tem navijače pozvali, naj se ne zbirajo pred stadioni, saj bi bile tekme v nasprotnem primeru lahko ustavljene. Nemške klube bo kljub nadaljevanju prvenstva sicer prizadela finančna izguba. Nemški časopis Kicker je poročal, da bodo klubi v prvi in drugi ligi izgubili 92 milijonov evrov zaradi praznih tribun. Številka pa bi bila še precej višja, če bi sezono odpovedali, saj bodo klubi zaradi nadaljevanja prvenstev vendarle upravičeni do prihodkov iz televizijskih pravic.

Protokol na 51 straneh

Na tapeti so se v zadnjih dneh znašli trener Augsburga Heiko Herrlich, ki je kršil pravila sedemdnevne samoizolacije in odšel po nakupih, zdaj pa ne bo smel voditi sobotne tekme z Wolfsburgom. V petek so iz vrst bremenskega Werderja potrdili, da so iz ekipe zaradi pozitivnega testa v ožjem krogu znancev umaknili neimenovanega nogometaša, ki ga zdaj čaka 14-dnevna samoizolacija. Borussia Mönchengladbach je morala sedemdnevno karanteno skrajšati, ker se je njihov hotel odprl šele v ponedeljek, Nemška nogometna liga (DFL) pa je njihovo tekmo prestavila z nedelje na soboto. Lokalne zdravstvene oblasti k spremembi niso podale pripomb. Odmeval je tudi primer napadalca berlinske Herthe Salomona Kalouja, ki je na spletu v živo "prenašal" kršenje pravil socialnega distanciranja, še isti dan pa so ga suspendirali do konca sezone.

DFL je sicer za nadaljevanje prvenstva pripravila protokol, ki obsega 51 strani, na katerih so natančno opisani postopki, ki igralce in ostale udeležence na tekmah najboljše zaščitijo pred okužbo. Na podlagi omenjenega dokumenta je nemška vlada tudi prižgala luč za nadaljevanje tekmovanja, a ostaja nejasno, kdo lahko kršitve protokola kaznuje. K razjasnitvi tega vprašanja je vlado že pozvala opozicijska stranka Zelenih.

Sodeč po zadnjih javnomnenjskih anketah večina prebivalcev sicer nasprotuje nadaljevanju sezone, do konca katere je še devet krogov. V četrtek bi morala DFL tudi sporočiti, kaj se bo zgodilo, če bi morali sezono prekiniti še drugič, a so odločitev prestavili. Druga prekinitev ligaškega tekmovanja bi najverjetneje pomenila predčasen konec sezone. Igralce in vse ostale člane ekip ter podpornega osebja sicer redno testirajo, za zdaj pa je bilo pozitivnih le nekaj brisov, medtem ko je morala v 2. Bundesligi v karanteno celotna ekipa Dynama iz Dresdna, saj sta bila pozitivna dva nogometaša. Ni še jasno, kdaj bodo lahko dinamovci vnovič stopili na zelenice.