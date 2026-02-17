Dan, ko je Zlatko Zahović s svojo zlato levico zabil šampionskemu Realu

Zlatko Zahović FOTO: Profimedia

Zlatko Zahović za veliko Slovencev velja kot naš najboljši nogometaš vseh časov. Za slovensko izbrano vrsto je dosegel rekordnih 35 zadetkov in bil glavni del ekip, ki sta se prvič uvrstili na evropsko prvenstvo leta 2000 in mundial 2002. Za sabo ima tudi bogato klubsko kariero, v kateri je zastopal barve evropskih velikanov Porta, Benfice, Valencie, Partizana in Olympiakosa.

Prav v dresu grškega kluba je leta 1999 dosegel ikoničen zadetek na tekmi, polni drame, proti madridskemu Realu. Na olimpijskem stadionu v Atenah sta se Olympiakos in beli balet razšla s 3:3. Kultni Mariborčan je v 67. minuti v svojem slogu Grkom prinesel vodstvo in poskrbel za erupcijo na tribunah stadiona v grški prestolnici. Žogo je prejel na robu kazenskega prostora, s hrbtom obrnjen proti golu. Le dva dotika njegove zlate levice sta bila potrebna, da je okroglo usnje poslal za hrbet Ikerja Casillasa. S prvim je iz igre vrgel Argentinca Fernanda Redonda, z drugim pa spretno premagal kultnega španskega vratarja. Olympiakosu je zmago v 80. minuti preprečil Raul Gonzalez.

Zlatko Zahović v studiu Lige prvakov FOTO: 24ur.com

Evropska sezona 1999/00 je bila za Zahovića polna simbolike. Njegov Maribor se je prvič uvrstil v Ligo prvakov in poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega klubskega nogometa. V skupini E mu je nasproti stal portugalski Porto, katerega barve je nosil sezono prej. Trofejo so poleti leta 2000 v Parizu dvignili nogometaši Reala, ki so premagali Valencio. Prav dres netopirjev si je nekdanji športni direktor Maribora oblekel naslednjo sezono in se skupaj s soigralci uvrstil v nov finale, kjer je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši münchenski Bayern, Zahović je bil eden od igralcev, ki so zapravili svojo najstrožjo kazen.

UEFA LP: Benfica - Real Madrid FOTO: VOYO