Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dan, ko je Zlatko Zahović s svojo zlato levico zabil šampionskemu Realu

Atene, 17. 02. 2026 17.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Zlatko Zahović

Danes se bosta v Lizboni udarila Benfica in madridski Real. V boj za uvrstitev v osmino finala beli balet vstopa v vlogi favorita, a Portugalci so kraljevi klub presenetili na zadnji tekmi ligaškega dela Lige prvakov, ko so v dramatičnem zaključku zmagali s 4:2. Domačine dobro pozna legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović, ki je v portugalski prestolnici preživel štiri sezone. Najboljši strelec slovenske reprezentance bo danes tudi gost v našem studijskem delu pred tekmo, s prenosom katere na Kanal A in VOYO začnemo ob 20.30.

Zlatko Zahović
Zlatko Zahović
FOTO: Profimedia

Zlatko Zahović za veliko Slovencev velja kot naš najboljši nogometaš vseh časov. Za slovensko izbrano vrsto je dosegel rekordnih 35 zadetkov in bil glavni del ekip, ki sta se prvič uvrstili na evropsko prvenstvo leta 2000 in mundial 2002. Za sabo ima tudi bogato klubsko kariero, v kateri je zastopal barve evropskih velikanov Porta, Benfice, Valencie, Partizana in Olympiakosa.

Prav v dresu grškega kluba je leta 1999 dosegel ikoničen zadetek na tekmi, polni drame, proti madridskemu Realu. Na olimpijskem stadionu v Atenah sta se Olympiakos in beli balet razšla s 3:3. Kultni Mariborčan je v 67. minuti v svojem slogu Grkom prinesel vodstvo in poskrbel za erupcijo na tribunah stadiona v grški prestolnici. Žogo je prejel na robu kazenskega prostora, s hrbtom obrnjen proti golu. Le dva dotika njegove zlate levice sta bila potrebna, da je okroglo usnje poslal za hrbet Ikerja Casillasa. S prvim je iz igre vrgel Argentinca Fernanda Redonda, z drugim pa spretno premagal kultnega španskega vratarja. Olympiakosu je zmago v 80. minuti preprečil Raul Gonzalez.

Zlatko Zahović v studiu Lige prvakov
Zlatko Zahović v studiu Lige prvakov
FOTO: 24ur.com

Evropska sezona 1999/00 je bila za Zahovića polna simbolike. Njegov Maribor se je prvič uvrstil v Ligo prvakov in poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega klubskega nogometa. V skupini E mu je nasproti stal portugalski Porto, katerega barve je nosil sezono prej. Trofejo so poleti leta 2000 v Parizu dvignili nogometaši Reala, ki so premagali Valencio. Prav dres netopirjev si je nekdanji športni direktor Maribora oblekel naslednjo sezono in se skupaj s soigralci uvrstil v nov finale, kjer je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši münchenski Bayern, Zahović je bil eden od igralcev, ki so zapravili svojo najstrožjo kazen.

UEFA LP: Benfica - Real Madrid
UEFA LP: Benfica - Real Madrid
FOTO: VOYO

Danes bo 55-letnik svoje bogato nogometno znanje delil v našem studijskem delu pred obračunom med Benfico in Realom. Skupaj z Andražom Hočevarjem bosta napovedala in analizirala tekmo na stadionu luči v portugalski prestolnici. S prenosom na Kanal A in VOYO začnemo ob 20.30.

liga prvakov

'Imel je dovolj priložnosti', Crvena zvezda suspendirala težavnega Radonjića

Samo v Turčiji: Sodnik v glavo dobil skiro in padel v nezavest

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Kitajsko novo leto 2026: 6 stvari, ki jih danes ne smete početi
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534