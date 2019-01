Barca se je z odprtim treningom poslovila od legendarnega stadiona

Barcelona je pred ligaško preizkušnjo z Getafejem opravila enega zadnjih treningov, ki pa je imel tokrat tudi zgodovinski pomen. Stadion Mini Estadi, ki je bil odskočna deska številnih šampionskih ekip Kataloncev in mesto, kjer so se kalili nogometaši njene B-ekipe, je namreč odslužil svojemu namenu. Skupaj s popolno prenovo stadiona Camp Nou in okolice z dvorano Blaugrana na čelu namreč Mini Estadi, ki stoji na drugi strani ceste od osrednjega barcelonskega nogometnega objekta, čaka rušenje, številni navijači pa so se skupaj z nogometaši v petek želeli posloviti od priljubljenega "Minija".

Vezist Sergio Busquets je manjkal zaradi slabosti, medtem ko je nekaj nejasnosti še naprej glede zdravstvenega stanja francoskega branilca Samuela Umtitija. Tudi zato je Barcelona še pred novim letom dogovorila za prihod kolumbijskega reprezentanta Jeisona Murilla, ki lahko po odprtju zimskega prestopnega roka že obleče dres Barce. Navijači so lahko Kolumbijca v petek prvič videli v živo, po poročanju spletne strani športnega dnevnika Mundo Deportivo pa so pripravili "spektakularno vzdušje".