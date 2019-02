Dan po Simeoneju še Valverde: trener Barce podaljšal pogodbo

Sprva je kazalo, da bo Valverde skupaj z vodilnimi pri klubu počakal na razplet sezone, po katerem naj bi se odločil, če bo nadaljeval sodelovanje z ekipo, za katero je nekoč kot napadalec tudi igral. A v zadnjih tednih je iz tabora Kataloncev prihajalo vedno več namigov, da so vodilni in predvsem nogometaši izjemno zadovoljni s 55-letnim strokovnjakom, in da bo najverjetneje podaljšal sodelovanje z aktualnimi španskimi in pokalnimi prvaki. To se je v petek dopoldne tudi zgodilo.

'Spektakularne' številke, dosegljive le izbrancem

"FC Barcelona in Ernesto Valverde, trener članske ekipe sta dosegla dogovor za podaljšanje pogodbe za dodatno sezono (2019/20) z možnostjo za še eno (2020/21)," piše v sporočilu za javnost. "Od prihoda na mesto trenerja Barce je Valverde zabeležil nekaj spektakularnih številk, ki so jih dosegli le izbranci. V svoji prvi sezoni je osvojil tako ligaški naslov kot Copo del Rey (španski pokal,op. a.) in v sezoni 2018/19 na ta seznam že dodal španski superpokal," so še zapisali pri Barci.

BARCELONA

"Skupno je FC Barcelono vodil na 96 uradnih tekmah, jih zmagal 65, remiziral 22 in izgubil le 9. Od teh 65 zmag jih je bilo 43 v prvenstvu, 11 v Copi del Rey, 10 v Ligi prvakov in ena v španskem superpokalu. Trener Barce je bil za las oddaljen od tega, da bi ekipo popeljal do sezone v La Ligi brez poraza v 2017/18. Samo poraz v zaključku sezone pri Levanteju je ekipi preprečil, da bi spisala zgodovino. Ekipa je tudi zadela na 37 zaporednih tekmah v prvenstvu, niz se je končal šele minulo nedeljo proti Athletic Clubu."

Messi najboljši strelec in podajalec, največ minut Suareza, največ tekem Rakitića

Dodali so še nekaj statističnih podatkov: na 96 tekmah pod Valverdejem je Barcelona dosegla 233 golov, prejela jih je 78 in 45-krat ohranila mrežo nedotaknjeno. Ni presenečenje, da je prvi strelec "Valverdejeve ere" Lionel Messi, Argentinec je zabil 74 golov, sledijo Luis Suarez (47), Philippe Coutinho(18) Ousmane Dembele(17), Paulinho, Gerard Pique(oba 9) in Ivan Rakitić (8). Messi vodi tudi pri podajah (32), kjer ima manjšo prednost pred Suarezom (25) in Jordijem Albo(23), sledijo še Sergi Roberto(13), Dembele (12) in Coutinho ter Rakitić (oba 11).

Največ minut je pod taktirko Valverdeja odigral Suarez (7.026), sledijo Pique (7.024), Marc-Andre ter Stegen (7.020) in Rakitić (6.986), ki je sicer odigral največ tekem (89). Na tem seznamu hrvaškemu vezistu sledita Sergio Busquetsin Messi (83), nato pa še Suarez (82) in Pique (81).