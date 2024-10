Dan preobratov in rdečih kartonov v angleški Premier ligi

Nogometaši Arsenala, ki se tudi letos spogledujejo z naslovom angleškega prvaka, so si privoščili velik spodrsljaj. V osmem prvenstvenem krogu so z 0:2 izgubili na gostovanju pri Bournemouthu, kar je njihov prvi poraz v sezoni. Kljub izgubi točk so ostali na tretjem mestu, a z istim številom točk kot Aston Villa.

V večji meri je za njihov poraz krivo dejstvo, da so od 30. minut igrali z igralcem manj, saj si je rdeč karton prislužil William Saliba. Številčno premoč so domači znali izkoristiti, strelca golov sta bila rezervista Ryan Christie v 70. in Patrick Kluivert v 79. minuti z enajstmetrovke. Za Christia je bil to prvi gol po 68 tekmah oziroma v dveh letih. Arsenal, ki je igral brez Martina Odegaarda in Bukaya Sake, letos ni zmagal le na treh prvenstvenih tekmah, na vseh teh treh obračunih pa je imel nekaj časa igralca manj na igrišču.

To je bil prvi letošnji poraz Arsenala v vseh tekmovanjih. FOTO: AP icon-expand

Sicer pa so sobotne tekme obeležili preobrati. Na tekmi med Manchester Unitedom in Brightonom so bili domači navijači po prvem polčasu spet nejevoljni. United je namreč zaostajal z 0:1, a se v drugem rešil, gola Alejandra Garnacha in Rasmusa Hoejlunda sta mu zagotovila zmago in vsaj nekaj začasnega miru v slačilnici.

Trener Manchesterja Erik ten Hag je bil na očeh, saj bi s porazom lahko izgubil službo. FOTO: AP icon-expand

Na prvi sobotni tekmi je West Ham povedel na gostovanju pri Tottenhamu, a na koncu izgubil z 1:4. Proti Fulhamu je zaostajala tudi Aston Villa, toda z goloma Morgana Rogersa in Ollieja Watkinsa prišla do zasuka. Po zaostanku je Fulham v 64. minuti ostal še z igralcem manj, za nameček pa si zabil še avtogol za izid 1:3. Za Aston Villo je 17 točk v osmih krogih najboljši začetek lige v zadnjih 26 letih.

Slavje po drugem zadetku Spursov. FOTO: AP icon-expand

Največji preobrat pa je uspel Leicestru. Pri Southamptonu je po prvem polčasu zaostajal z 0:2, a do konca dosegel tri gole in proti tekmecem, ki so prav tako v spodnjem delu razpredelnice, zabeležil pomembno zmago.

Leicester je bil že v izgubljenem položaju, a se je vrnil in zmagal. FOTO: AP icon-expand

V Ipswichu sta se prav tako srečali ekipi s spodnjega dela lestvice, Everton je gostitelje premagal z 2:0. Dobro formo je potrdil Brighton, z 1:0 je ugnal Newcastle in se na lestvici začasno prebil na peto mesto. Vodilna Liverpool in Manchester City bosta svoji tekmi tega kroga odigrala v nedeljo.