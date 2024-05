Dan za finale Lige Evropa, kdo bo dvignil trofejo?

"Verjamemo, da smo pripravljeni na finale. Najti moramo pravo stopnjo mirnosti in čas do tekme preživeti z zavedanjem, da smo storili vse, kar smo lahko," je na novinarski konferenci pred tekmo uvodoma dejal trener bergamskega kluba Gian Piero Gasperini. "Zavedamo se, da nam bo nasproti stala izjemna ekipa. Vemo, da so nepremagani in da je za njimi sijajna sezona. Ampak tudi naša pot do finala je bila zelo dobra, izločili smo močne ekipe in verjamemo vase," je še dodal 66-letni Italijan, ki je z Atalanto na poti do Dublina premagal Sporting, Liverpool in Marseille.