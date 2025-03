'Današnja mladina se ne bi smela zatekati k video igram in pornografiji'

"Gre za bolečino, ki me bo spremljala do konca življenja. Ko sem zgrešil enajstmetrovko na domačem evropskem prvenstvu pred 29 leti, se mi je čez noč porušil svet. To je bila ena večjih prelomnic v moje življenju, kajti po tem dogodku sem postal značajsko močnejši in na splošno boljši človek," se je tragičnega poraza v polfinalu domačega EP-ja, ki ga je zaznamoval tako pozitivno kot negativno, spomnil nekdanji angleški reprezentančni branilec Gareth Southgate .

"Enajstmetrovke so dolgo časa predstavljale pravo prekletstvo za našo izbrano vrsto. Kot da bi bili uročeni, smo kot po tekočem traku grešili z bele pike in iz tekmovanja v tekmovanja tonili vse globlje. Ko na omenjene dogodke pogledam z današnjega zornega kota, se je to morda moralo zgoditi, da smo sčasoma vsi skupaj postali boljši ljudje. Ko je Eric Dier leta 2018 na svetovnem prvenstvu v Rusiji hodil proti žogi, da bi izvedel enajstmetrovko proti Kolumbiji, je to počel s prepričanjem, da bo uspešen. In to je ta največja razlika med mano leta 1996 in Dierjem iz leta 2018. To prepričanje, da bo uspešen ne glede na pomembnost tekme ..."

Southgate je v vlogi angleškega selektorja med leti 2018 in 2024 kar dvakrat svojo reprezentanco popeljal v veliki finale evropskega prvenstva (2021 in 2024) ter po enkrat v polfinale (2022) in četrtfinale svetovnega prvenstva (2018). Čeprav je bil v svoji karieri kot aktiven nogometaš in pozneje tudi kot selektor večkrat močno kritiziran, je 57-letnik hvaležen za te preizkušnje, ki so ga po njegovih besedah nedvomno oblikovale v boljšo osebnost.