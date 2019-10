Remi pokvaril rekord Ramosa, BiH ostaja živa za Euro 2020

Bolj kot remi Španije in Norveške (za goste je zadel Saul Niguez, za domačine pa z bele točke Joshua King) sta zanimiva naslednja podatka. Sergio Ramos je namreč odigral težko pričakovano tekmo, saj je to bil njegov 168. nastop za Furio. S tem je postal absolutni rekorder po številu nastopov za špansko reprezentanco, presegel je legendarnega vratarja Ikerja Casillasa (167). Do izenačitve absolutnega rekorda egiptovskega reprezentanta Ahmeda Hassana (184 nastopov) španskemu kapetanu manjka še 16 nastopov. Drugi podatek je za špansko reprezentanco prav tako zgodovinski: prvič v 99 letih in 699 tekmah je vsak član začetne enajsterice pripadal drugi ekipi.

Irci izgubili vodstvo v skupini D

Irski nogometaši so po tekmi brez golov v Tbilisiju z Gruzijci izgubili vodilno mesto v skupini D. Na prvo mesto je zaradi boljše razlike v golih in enakim točkovnim izkupičkom skočila Danska, ki je na današnji drugi tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 v Koebenhavnu po golu Yussufa Poulsena v 84. minuti premagala Švico z 1:0 (0:0). Danska in Irska sta zbrali po 12 točk, Švica jih ima osem, Gruzija pet, Gibraltar pa je brez točk.

Nogometaši iz BiH so v Zenici zanesljivo premagali Fince s 4:1 (2:0). Za BiH je dva gola dosegel prvi zvezdnik Miralem Pjanić (37./11 m in 58.), po enega paIzet Hajrović (29.) in Armin Hodžić (79.). Za Fince je edini gol prispeval Joel Pohjanpalo (79.). BiH se je z zmago Fincem približala na vsega dve točki zaostanka in tako ostaja v igri za uvrstitev na Euro.