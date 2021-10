Danci še naprej stoodstotni in najmanj v dodatnih kvalifikacijah

V skupini A je Azerbajdžan gostil Irsko in izgubil z 0:3, Callum Robinson je zadel dvakrat za zmagovalce. Luksemburg pa je igral proti Srbiji in izgubil z 0:1, potem ko je v 68. minuti zadel Dušan Vlahović. Srbija vodi s 15 točkami, ima točko in tekmo več od Portugalske, obe sta zelo blizu osvojitve prvih dveh mest.

V skupini B, kjer ima Španija zagotovljene najmanj dodatne kvalifikacije in ki se bo v nedeljo s Francijo merila za naslov v ligi narodov, je Švedska ugnala Kosovo s 3:0 in se ob tekmi manj na točko približala vodilni Španiji. Tri točke manj kot Španci pa imajo po novem Grki, ki so zmagali v Gruziji z 2:0, gola so dosegli v 90. minuti in peti minuti dodatka.

V skupini C je Litva premagala Bolgarijo s 3:1, Švica pa je ugnala Severno Irsko z 2:0, potem ko je gola dosegla ob koncu prvega in ob koncu drugega polčasa. V tej skupini vodi Italija s 14 točkami, Švica jih ima enajst.

Bosna in Hercegovina je v skupini D v gosteh z 2:0 premagala Kazahstan, oba gola je prispeval Smail Prevljak. Finska pa je doma izgubila proti Ukrajini z 1:2, Andrij Jarmolenko in Roman Jaremčuk sta prinesla zmago gostom. V tej skupini so si Francozi že zagotovili najmanj dodatne kvalifikacije.