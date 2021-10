Danci že v Katarju, neredi v Londonu in Tirani

Danska je na osmih tekmah v skupini F zbrala vseh možnih 24 točk, drugouvrščena Škotska ima dva kroga pred koncem sedem točk manj.

Nemiri v skupini I

Obračun med Anglijo in Madžarsko so zaznamovali nemiri na tribunah Wembleyja, kjer so se privrženci Madžarske - zbralo se jih je okoli tisoč - v začetku tekme spopadli z angleškimi policaji. Razlog za njihovo posredovanje je bilo žaljivo obnašanje Madžarov do temnopoltega redarja, ob tem pa kaže omeniti, da so madžarski navijači že na prvi medsebojni tekmi v Budimpešti na rasni osnovi žalili angleške nogometaše in si zavoljo tega prislužili tudi kazen s strani Evropske nogometne zveze (Uefa). Na koncu se je obračun na slovitem stadionu končal z neodločenim izidom. Za Angleže je zadel John Stones, za Madžare pa Roland Sallai.