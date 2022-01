Danec Eriksen trenira z nekdanjim klubom Ajaxom

Devetindvajsetletni Danec, ki je trenutno brez pogodbe, ta teden trenira z drugo ekipo Ajaxa. "Legends are always welcome (Legende so vedno dobrodošle)," so na Twitterju zapisali pri Ajaxu.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pri Ajaxu poznam ljudi in počutim se kot doma, saj sem tukaj preživel zares veliko časa," pa pravi Eriksen. Želi si, da bi bil čim prej spet v vrhunski formi, "da bom, če bom našel nov klub, tam lahko spet pokazal dobre predstave".

Eriksen je na lanskem EP izgubil zavest na tekmi Danske proti Finski, pri tem so ga morali tudi oživljati. Kariero bi moral nadaljevati pri milanskem Interju, a sta klub in igralec pogodbo prekinila, kajti igralec, ki so ga oživljali z defibrilatorjem, ne sme več zaigrati v italijanski serie A.

Nogometaš je trenutno v iskanju novega delodajalca. Nazadnje je bil omenjen angleški Brentford. Igralske izkušnje namreč potrebuje tudi sam, kajti konec leta si želi na svetovnem prvenstvu v Katarju spet zaigrati za svojo reprezentanco.

Erikson je k Ajaxu prišel v mladih letih in leta 2010 zaigral za prvo ekipo. Po treh letih se je preselil k Tottenhamu, leta 2020 pa v Milano.