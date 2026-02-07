Danec Hojlund poskrbel za zmago prvakov v Genovi

Ukrajinec Ruslan Malinovski je domače nogometaše iz Ligurije v vodstvo popeljal že v tretji minuti, nato pa so gosti med 20. in 22. minuto povedli z 2:1, potem ko sta zadela Hojlund in Škot Scott McTominay. V 57. minuti je Lorenzo Colombo dosegel izenačujoči gol za 2:2. Kazalo na remi, nato pa je v peti minuti sodnikovega podaljška Hojlund po zadetku z bele pike poskrbel za vse tri točke Napolija.

Na drugi sobotni tekmi sta se Fiorentina in Torino razšla z 2:2. Za gostitelje sta zadela Manor Solomon in Moise Kean, za Torinčane pa Cesare Casadei in Guillermo Maripan.

Na petkovi uvodni tekmi kroga sta se Verona in Pisa razšla brez golov. Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je za ekipo iz mesta Romea in Julije igral do 85. minute.

Izidi, 24. krog:

Verona - Pisa 0:0

(Sandi Lovrić je igral do 85. minute za Verono)

Genoa - Napoli 2:3 (1:2)

Fiorentina - Torino 2:2 (0:1)