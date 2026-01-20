Naslovnica
Nogomet

Danes naj bi izvedeli ime novega selektorja

Brdo pri Kranju, 20. 01. 2026 11.23 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.D.
Trener Maribora Boštjan Cesar in pomočnik Aleksandar Radosavljević

Izvršni odbor nogometne zveze Slovenije se bo sestal danes ob 15.00 in odločil o novem selektorju slovenske članske nogometne reprezentance.

Po sestanku izvršnega odbora na Brdu pri Kranju ni predvidena novinarska konferenca, glavni kandidat za novega selektorja, ki bo zamenjal Matjaža Keka, naj bi bil njegov nekdanji pomočnik in nekdanji trener Maribora Boštjan Cesar.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Damjan Žibert
nogometna zveza selektor Boštjan Cesar Matjaž Kek nzs

Horvat bo zamenjal avstrijske za angleške zelenice

KOMENTARJI10

sc0rpion
20. 01. 2026 12.44
Vedno sem bil za domače trenerje, tokrat pa sem absolutno na strani Riere, ki mu Cesar ne seže do gležnjev
Odgovori
+1
1 0
PuntaChristo
20. 01. 2026 12.38
Se bojim, da bodo kakšnega starega nogometaša uvalili v funkcijo. To me najbolj moti v SLO, nihče nič ni pokazal v življenju, a potem so na položajih, ker so pač v določenih klubih SEDELI na klopi za rezervne igralce. Bolano res ... saj ste slišali zgodbo za Olimpijo .. vaš dragi župan odloča o trenerju!! Za psihjatrijo! In to navijači Olimpije, GD to podpirajo!? Ojej ...
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
20. 01. 2026 12.30
Riero za pomocnika
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
20. 01. 2026 12.22
Cesar in vse bo šlo samo še dol
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
20. 01. 2026 12.14
Pomočnik bo pa Valter Birsa.
Odgovori
+1
1 0
Klovni...
20. 01. 2026 12.09
Seveda bo cesar, to se ve že nekaj časa
Odgovori
-1
0 1
Necenzura
20. 01. 2026 12.02
To je pa še slabše kot je bilo... res ne razumem.. očitno spet nekaj mutijo med sabo... kakšen Cesar neki... bolje da je potem ostal Kek slabše že ne more biti
Odgovori
+1
1 0
športnik66
20. 01. 2026 12.00
Oprostite, ampak Boštjan Cesar pa nima niti ene same lastnosti, da bi bil lahko selektor naše nogometne reprezentance! Tip komaj govorit zna, intervju z njim tako res ni za poslušat. Trenerske izkušnje-nula! Res upam, da NZS ne naredi te napake!
Odgovori
+4
4 0
Kriss-slo
20. 01. 2026 11.54
katastrofa od katastrofe..imamo pa prvo in zadnjo sanso za najboljsega selktorja ever..riero..neverjetno
Odgovori
+3
3 0
Miran1960
20. 01. 2026 11.51
Po poti Domžal; uvedite rekreacijsko ligo.
Odgovori
+3
3 0
