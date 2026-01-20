Po sestanku izvršnega odbora na Brdu pri Kranju ni predvidena novinarska konferenca, glavni kandidat za novega selektorja, ki bo zamenjal Matjaža Keka, naj bi bil njegov nekdanji pomočnik in nekdanji trener Maribora Boštjan Cesar.
Nogomet
Danes naj bi izvedeli ime novega selektorja
Izvršni odbor nogometne zveze Slovenije se bo sestal danes ob 15.00 in odločil o novem selektorju slovenske članske nogometne reprezentance.
