V prodaji že prve vstopnice za mundial v Katarju

Če bo potrebno žrebanje vstopnic, bodo navijači do 8. marca izvedeli, ali so bili v žrebu ali ne. V Katarju med mundialom pričakujejo okrog 1,2 milijona obiskovalcev – toda pozor, zaenkrat še ni znano, koliko navijačev si bo v luči koronske pandemije nogometne boje sploh lahko ogledalo v živo. Pričakujemo še podatek o tem, kakšna bo sploh dovoljena kapaciteta stadionov.

V prvi prodajni fazi je možno naročiti vstopnice za posamezne tekme – vse od uvodne tekme do finala; obenem pa tudi pakete vstopnic, s katerimi je moč spremljati vse tekme določene ekipe v predtekmovanju. Letošnja novost je komplet vstopnic za štiri tekme, na štirih različnih prizoriščih – to lahko pripišemo predvsem kratkim razdaljam med dogajanjem v državi gostiteljici. Na voljo so seveda tudi vstopnice za invalide in/ali osebe z omejeno mobilnostjo, so poudarili pri Fifi.