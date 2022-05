Redki si upajo napovedati favorita dvoboja na Olimpicu

Po neodločenem izidu na prvi tekmi v Leicestru (1:1) je v dvoboju polfinala nogometne Konferenčne lige med Leicester Cityjem in Romo še vse odprto. Tokrat vlogo domačega igrišča uživajo Rimljani. Spomnimo, pred dnevi je Roma, ki jo vodi Jose Mourinho, z golom Lorenza Pellegrinija hitro povedla, tudi drugi in hkrati zadnji gol na obračunu pa so dosegli Italijani, svojo mrežo je sredi drugega polčasa zadel Gianluca Mancini. Tekma na Olimpijskem stadionu od 20.45 na Kanalu A in VOYO.

icon-expand UEFA KL: Roma - Leicester Izid, Konferenčna liga, polfinale, povratna tekma:

Roma – Leicester City -:- (-:-) Verjetni začetni enajsterici:

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes.