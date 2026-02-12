Slovenija dobila zahtevno skupino v Ligi narodov

V bobnih je bilo skupno 54 držav, ki so razvrščene v štiri lige. V ligah A, B in C so po štiri skupine s po štirimi ekipami, v vsaki skupini bo odigranih po šest tekem, po ena doma in v gosteh z vsakim tekmecem. V ligi D pa sta dve skupini s po tremi reprezentancami, vsaka ekipa bo odigrala štiri tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V žrebu je bila tudi Slovenija z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem, ki je dobila tekmece v ligi B1. Slovenija bo moči merila s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Slovenija si je v prejšnji izvedbi izborila obstanek v drugem razredu tekmovanja po dodatnih tekmah s Slovaki. Slovenci so se nazadnje v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo srečali s Švico, ki jih je v gosteh premagala s 3:0, doma pa je Slovenija iztržila remi brez zadetkov.

Slovenska skupina v Ligi narodov FOTO: Sofascore.com

Na tokratnem žrebu je bila Slovenija v tretjem bobnu, v katerem so bile še Gruzija, Irska in Romunija. V prvem bobnu so bile Škotska, Madžarska, Poljska in Izrael, v drugem Švica, Bosna in Hercegovina, Avstrija in Ukrajina, v četrtem pa Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska in Kosovo. Tekme bodo jeseni. Po novem bodo ekipe v prvem oknu med 24. septembrom in 6. oktobrom odigrale kar po štiri tekme. Sicer pa bo 1. krog med 24. in 26. septembrom, 2. krog med 27. in 29. septembrom, 3. krog med 30. septembrom in 3. oktobrom, 4. krog med 4. in 6. oktobrom, 5. krog med 12. in 14. novembrom, 6. krog pa med 15. in 17. novembrom.

Žreb, skupinski del Lige narodov: