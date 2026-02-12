Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovenija dobila zahtevno skupino v Ligi narodov

Bruselj, 12. 02. 2026 18.55 pred 47 minutami 2 min branja 8

Avtor:
S.V.
Slovenija – Kosovo

Evropska nogometna zveza Uefa je danes v Bruslju izžrebala skupine nove izvedbe Lige narodov. Ples kroglic je slovensko nogometno reprezentanco uvrstil v ligo B1 skupaj s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo.

V bobnih je bilo skupno 54 držav, ki so razvrščene v štiri lige. V ligah A, B in C so po štiri skupine s po štirimi ekipami, v vsaki skupini bo odigranih po šest tekem, po ena doma in v gosteh z vsakim tekmecem. V ligi D pa sta dve skupini s po tremi reprezentancami, vsaka ekipa bo odigrala štiri tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V žrebu je bila tudi Slovenija z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem, ki je dobila tekmece v ligi B1. Slovenija bo moči merila s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Slovenija si je v prejšnji izvedbi izborila obstanek v drugem razredu tekmovanja po dodatnih tekmah s Slovaki.

Slovenci so se nazadnje v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo srečali s Švico, ki jih je v gosteh premagala s 3:0, doma pa je Slovenija iztržila remi brez zadetkov.

Slovenska skupina v Ligi narodov
Slovenska skupina v Ligi narodov
FOTO: Sofascore.com

Na tokratnem žrebu je bila Slovenija v tretjem bobnu, v katerem so bile še Gruzija, Irska in Romunija. V prvem bobnu so bile Škotska, Madžarska, Poljska in Izrael, v drugem Švica, Bosna in Hercegovina, Avstrija in Ukrajina, v četrtem pa Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska in Kosovo.

Tekme bodo jeseni. Po novem bodo ekipe v prvem oknu med 24. septembrom in 6. oktobrom odigrale kar po štiri tekme. Sicer pa bo 1. krog med 24. in 26. septembrom, 2. krog med 27. in 29. septembrom, 3. krog med 30. septembrom in 3. oktobrom, 4. krog med 4. in 6. oktobrom, 5. krog med 12. in 14. novembrom, 6. krog pa med 15. in 17. novembrom.

Žreb, skupinski del Lige narodov:

- liga A1: Francija, Italija, Belgija, Turčija

- liga A2: Nemčija, Nizozemska, Srbija, Grčija

- liga A3: Španija, Hrvaška, Anglija, Češka

- liga A4: Portugalska, Danska, Norveška, Wales

- liga B1: Škotska, Švica, Slovenija, Severna Makedonija

- liga B2: Madžarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska

- liga B3: Izrael, Avstrija, Irska, Kosovo

- liga B4: Poljska, Bosna in Hercegovina, Romunija, Švedska

- liga C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino

- liga C2: Črna gora, Armenija, Ciper, Latvija/Gibraltar

- liga C3: Kazahstan, Slovaška, Ferski otoki, Moldavija

- liga C4: Islandija, Bolgarija, Estonija, Luksemburg/Malta

- liga D1: Gibraltar/Latvija, Malta/Luksemburg, Andora

- liga D2: Litva, Azerbajdžan, Lihtenštajn

nogomet liga narodov slovenija uefa žreb

Čeferin: Stališče Uefe glede Rusije ostaja nespremenjeno

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
12. 02. 2026 19.30
Ko bo treba kreirati napad bodo žogo podajali nazaj proti Oblaku. Če so pri Keku to počeli, bodo to počeli tudi pri Cesarju. Ni kvalitete.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
12. 02. 2026 19.42
Generalno pomoje niti nismo tako zelo šibki, da se ne bi mogli korektno zoperstaviti kateremukoli od teh, ki jih imamo v skupini. Ampak kot poznam Cesarja bo taktika verjetno parkiran avtobus pred golom in potem kakšna kontra, če rata pač rata. Samo problem bo, ko bomo pokasirali gol in bo potem kot vedno razpad sistema...
Odgovori
0 0
Sirhakel7
12. 02. 2026 19.24
No pa da vidimo zdaj Radenkota in njegov cesarski eksperiment...
Odgovori
0 0
levnuh, ne svecko
12. 02. 2026 19.08
Alora, čas je, da švicarski kosovoland končno nabijemo!
Odgovori
+2
2 0
Voly
12. 02. 2026 18.57
Če bodo igrali bunker, bo padla kakšna točka.
Odgovori
+3
3 0
dinozaver79
12. 02. 2026 18.55
tezka bo
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
12. 02. 2026 18.46
Imamo dva ekstra odlična napadalca. Tako dobrih še nismo imeli
Odgovori
+3
3 0
Voly
12. 02. 2026 18.58
Kaj ti to pomaga, če imamo ekstra slabega trenerja?
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrita lestvica minimalnih plač v EU za leto 2026. Kje je Slovenija?
Regres 2026 občutno višji
Regres 2026 občutno višji
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
moskisvet
Portal
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534