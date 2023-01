Dani Alves naj bi bil v roku enega meseca izpuščen iz zapora

Brazilskega zvezdnika Danija Alvesa naj bi izpustili iz zapora prej, kot naj bi bilo to morda pričakovano. Odvetniška ekipa nogometaša, ki jo vodi prestižni odvetnik za kazensko pravo Cristóbal Mertell , naj bi pripravljala pritožbo zoper začasno zaporno odredbo brez varščine, ki jo je 20. januarja odredil sodnik. Po tem, ko naj bi preučili celotno gradivo, ki zadeva primer (dokazi, pričevanja, slike ... ), so odvetniki prepričani, da lahko Brazilca spravijo iz zapora. Približno 30 dni naj bi bil rok, da bi sodišče preučilo zagovor obrambe in zahteve tožilstva ter nato sprejelo odločitev.

Kot poroča časnik El Mundo, naj bi odvetniška ekipa verjela, da obstajajo dokazi, ki podpirajo in krepijo nogometaševe trditve in v veliki meri dvomijo v zgodbo žrtve. Eden od teh dokazov naj bi bil, kako je prostor, kjer naj bi se zločin zgodil, sestavljen, torej gre za razdelitev VIP sobe nočnega kluba v Barceloni, znane kot La Suite. Omenjeni apartma je eden izmed najdražjih VIP prostorov v mestu, saj ima neposreden dostop iz parkirišča, veliko okno, skozi katero je vidno plesišče, in tudi dostop skozi tajni vhod po stopnicah, blizu mesta, kjer je prostor za DJ-ja. Šlo naj bi za nekakšen dupleks oziroma prostor v dveh nadstropjih. To naj bi bil pomemben podatek.

Torej med tem, ko je omenjeni VIP prostor v zgornjem nadstropju, pa je stranišče, v katerem naj bi se odvijalo posilstvo, spodaj blizu izhoda iz prostora. Kot navaja žrtev, naj bi dekle sledilo nogometašu, ko jo je ta povabil, naj gre z njim, misleč, da gresta v eno izmed sob in ne na stranišče. Tam naj bi zaprl vrata in jo, čeprav se je upirala, spolno napadel. Alvesova različica pa je ta, da sta skupaj prostovoljno odšla v prostor, da bi imela sporazumni spolni odnos. Sam naj bi sprva vse zanikal (trikrat je pred sodnikom nasprotoval tej trditvi), ker ni želel priznati nezvestobe svoji ženi, španski manekenki Joanni Sanz.