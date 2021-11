Dani Alves nova (stara) okrepitev Barcelone?

Joan Laporta je morda naredil svojo prvo večjo potezo, potem ko je na vročo klop Barcelone pripeljal Xavija Hernandeza. V zadnjih dneh smo bili priča številnim govoricam, da naj bi se nekdanji član Dani Alves znova pridružil katalonskemu velikanu, s katerim je dosegel svoje največje uspehe, a naj bi bilo to seveda odvisno od kluba in novega trenerja. Blaugrana je trenutno v težki finančni situaciji, zato Laporta novemu trenerju ni želel vsiljevati igralcev. Prejšnji mesec je bil Alves prisoten na Camp Nouu, ko je Barca v Ligi prvakov z 1:0 premagala Dinamo iz Kijeva, predsednik Laporta pa je v začetku tega tedna dejal, da je "klubu ponudil pomoč s športnega vidika". Brazilec naj bi bil tako le korak stran od podpisa, dogovoriti se morajo le še o finančnih pogojih. "Vedno sem govoril, da sem odšel, ker sem videl, da stvari niso takšne, kot sem mislil, da bi morale biti. Nikoli ne želiš videti vsega, kar se je zgodilo, potem ko sem odšel. Rekel sem, da bom Barci, ko me bo potrebovala in me bo želela, na voljo ne glede na to, kje bom. Naklonjenost, ljubezen in spoštovanje, ki jih čutim do tega kluba, so veliki.