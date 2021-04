Olmo: Pri Barceloni mi niso verjeli, da odhajam. Nihče ne zapusti Camp Noua in gre v Zagreb

Dani Olmo je bil rojen 25 kilometrov stran od slovitega Camp Noua. V prav tako sloviti Barcelonini akademiji La Masia je nastopal sedem let, od 2007 do 2014, ko je na presenečenje vseh zapustil lokalnega velikana in se odpravil v Zagreb. Čeprav so mnogi to potezo označili za napako, se je izkazala za zadetek v polno. Pri Dinamu se je Španec dokazal tako v Evropski ligi kot tudi Ligi prvakov, na začetku lanskega leta pa je dočakal selitev v eno izmed najmočnejših lig na svetu, ko je na njegova vrata potrkal nemški RB Leipzig. Pri 22 letih je Olmo standardni član španske reprezentance in bo, kot za zdaj kaže, eden od njenih prvih adutov na letošnjem evropskem prvenstvu.

"Z Barcelono sem nastopil na nekaj izjemnih turnirjih, spoznal sem neverjetne ljudi, od katerih sem se ogromno naučil. Enkrat sem celo dobil priložnost igrati na Camp Nouu, na sveti zelenici. To so bile sanje vsakega v La Masii. Zakaj sem torej po sedmih sezonah zapustil ta enkraten kraj?" se je v zapisu na The Players' Tribune, kjer profesionalni športniki objavljajo svoje življenjske zgodbe, spraševal Olmo.

"Potreboval sem projekt. Takšen pač sem. Moral sem igrati, potreboval sem žogo. Sprva mi pri Barceloni niso verjeli, da odhajam. Nihče ne zapusti Barcelone in odide na Hrvaško. To se preprosto ne sliši prav. Ampak jaz sem to storil. Takoj, ko mi je oče povedal za ponudbo, sem mu rekel, da bom šel. Enostavno je bilo."

"Ni me bilo strah, kot me je bilo, ko sem Espanyol zapustil zaradi Barce. Nisem jokal. Tako ali tako sem živel proč od svoje družine v La Masii. Moral sem iti izven cone udobja, zato sem čutil, da je to pravi korak zame, čeprav sem imel le 16 let. Oče mi je dejal: 'Ta ekipa, Dinamo Zagreb, želi s teboj graditi svoj projekt. Nate želi staviti vse.' To je bilo vse, kar sem želel in moral slišati."