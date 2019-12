Dani Olmo: Moje obdobje v Zagrebu se je zaključilo

"Poleti je bil idealen čas za naslednji korak. Na koncu do tega ni prišlo in rekel sem, da sem enako zadovoljen, saj sem želel igrati Ligo prvakov, toda mislim, da se je moje obdobje v Dinamu Zagrebu zaključilo. Želim si naslednjega koraka, da se bom še izboljševal," je v pogovoru za špansko televizijski oddajo Jugones razkril Dani Olmo.

Vse to bržkone pomeni, da bo Dinamo v nadaljevanju sezone – čakajo ga le domača tekmovanja po osvojitvi zadnjega mesta v skupini C Lige prvakov – brez enega ključnih mož aktualne ekipe. A v tolažbo vodilnim možem Dinama bo ostalo kar precejšnje število milijonov evrov. Po poročanju španskega AS-a naj bi se za storitve Olma pošteno zagrel Atletico Madrid, ki je bil med glavnimi snubci že poleti. A najbrž bo to zimo treba odšteti še kakšen evro več. Cena mu je zagotovo narasla tudi zaradi debija v španski reprezentanci.

Dinamo Zagreb je nedavno končani skupinski del Lige prvakov sicer začel odlično in po štirih krogih imel pet točk, a nato z dvema porazoma padel na zadnje mesto skupine C, tako da je ostal tudi brez napredovanja v Ligo Evropo. Zagrebčanom ostane le še domača tekmovanja: Dinamo je še 'živ' v pokalu, v hrvaški ligi pa vodi z 12 točkami naskoka pred Hajdukom.