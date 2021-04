Ustanovitelj Spotifya s podporo klubskih legend kupuje Arsenal

"Že kot otrok, odkar pomnim, sem navijal za Arsenal. Če si KSE (Kroenke Sports & Entertainment; družba, ki jo ima v lasti trenutni lastnik topničarjev Stan Kroenke, op. a.) res želi prodati klub, bi ga z veseljem kupil," je na Twitterju prejšnji petek zapisalDaniel Ek.

Švedski poslovnež, ki je eden od dveh ustanoviteljev priljubljene aplikacije za pretočno predvajanje glasbe Spotify, je "čivknil" ravno v času, ko je pred stadionom Emirates potekal protest navijačev proti zdajšnji lastniški strukturi kluba. Arsenal je trenutno v lasti že omenjenega podjetja Kroenke Sports & Entertainment, čigar prvi mož je ameriški poslovnež Stan Kroenke, njegov sin Josh Kroenkepa je v družini najbolj vpet v klubske zadeve.

Dva ugledna angleška časopisa, The Telegraph in The Guardian, pa sta v ponedeljek poročala, da so Eka podprli Patrick Vieira,Dennis Bergkamp inThierry Henry, vsi trije člani zlate Arsenalove generacije z začetka tega tisočletja, ki – čeprav v zadnjem času niso več aktivni člani kluba – v severnem Londonu uživajo velik ugled. Za kakšen način podpore gre, še ni povsem jasno, so pa pri Guardianu dodali, da se je Ekova možnost za nakup kluba zaradi tega močno povečala.

Ek bo za celoten delež moral odšteti več kot polovico premoženja

Po podatkih Forbesa ima 38-letnik, ki ga je revija Billboardoznačila za najvplivnejšega poslovneža v svetu glasbe za leto 2017, pod palcem slabe štiri milijarde evrov. Kroenke pa naj bi pri prodaji kluba, če se bo zanjo odločil, skoraj zagotovo zahteval vsaj dve milijardi. Pri Guardianu so ob tem dodali, da bi Ek po njihovih informacijah ta znesek brez težav odštel, saj mu premoženje v zadnjem času nezadržno raste – v zadnjem letu je svoje bogastvo več kot podvojil.