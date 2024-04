Daniele De Rossi tudi po koncu sezone ostaja na klopi Rome

Nekdanji italijanski reprezentant in dolgoletni vezist Rome Daniele De Rossi, ki je vodenje kluba iz italijanske prestolnice prevzel sredi januarja, bo tudi po koncu sezone ostal na klopi Rome. To so prek uradne spletne strani sporočili lastniki Rome, ki so zapisali, da je De Rossi, odkar je prevzel vodenje kluba, opravil odlično delo.

OGLAS

Spomnimo: Daniele De Rossi je na klop Rome sedel 16. januarja letos, ko je zamenjal odstavljenega Joseja Mourinha in s klubom, za katerega je igral med letoma 2001 in 2019, podpisal pogodbo do konca sezone.

Daniele De Rossi FOTO: AP icon-expand

Portugalec, ki je pred Romo vodil Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid in Manchester United, je rumeno-rdeče popeljal do zmage v konferenčni ligi 2022, lani pa do finala Lige Evropa. A po seriji slabih rezultatov je moral Romo zapustiti. Na zadnjih sedmih tekmah pod vodstvom Mourinha je Roma štirikrat izgubila in le dvakrat zmagala.

Jose Mourinho na klopi Rome FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistika Joseja Mourinhabna klopi Rome Po De Rossijevem prevzemu pa se je rezultatska krivulja Rome obrnila, saj so sinovi volkulje na 16 tekmah kar 11-krat zmagali, trikrat remizirali in le dvakrat izgubili. 40-letni Italijan je Romo tudi popeljal v četrtfinale Lige Evropa, kjer so na prvi tekmi v gosteh z 1:0 ugnali Milan. "AS Roma se je odločila, da bo glavnemu trenerju Danieleju De Rossiju podaljšala pogodbo, saj je odlično opravil svoje delo. De Rossi, ki je sprva podpisal kratkoročno pogodbo, bo novo dolgoročno pogodbo podpisal v naslednjih dneh," je družina Friedkin (lastniki kluba op. a.) sporočila prek uradne spletne strani kluba.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči