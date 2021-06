Danska po visoki zmagi nad Walesom prva četrtfinalistka Eura 2020

Evropski prvaki leta 1992 so tako prvič po letu 2004, takrat še v prejšnjem formatu tekmovanja, napredovali med najboljših osem reprezentanc EP. Danci so v skupinskem delu tekmovanja doživeli velik šok, potem ko se je na igrišču med dvobojem proti Finski (0:1) po srčnem zastoju zgrudil njihov prvi zvezdnik Christian Eriksen. Nato so kljub zelo dobri predstavi izgubili še v drugem krogu proti Belgiji (1:2). Kožo so po odlični predstavi rešili proti Rusiji (4:1) in končali na drugem mestu skupine B, v osmini finala pa so bili večji del dvoboja prepričljivo boljši tekmec tudi proti Walesu.