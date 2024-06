Danska priprave na Euro pričela z zmago proti Švedom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rdeče-beli so hitro prišli do vodstva. Christian Eriksen je v drugi minuti podal iz kota, na bližnji vratnici pa se je najbolje znašel Pierre-Emile Hojbjerg. Toda Švedi so kmalu za tem odgovorili s svojim najnevarnejšim orožjem, Alexandrom Isakom, ki je v deveti minuti poskrbel za izenačenje.

V prvem polčasu se je v ugodni situaciji znašel tudi Alexander Bah, a bočni branilec Benfice ni uspel zadeti žoge. Na začetku drugega polčasa pa je nase opozoril Rasmus Hojlund, ki si je dobro priigral prostor za strel, a je ta švignil tik mimo vrat.

Vendarle pa so varovanci Kasperja Hjulmanda našli pot do mreže gostov, ko je bil iz roba kazenskega prostora natančen Eriksen. Vezist Manchester Uniteda je tako poskrbel za končnih 2:1.