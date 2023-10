Danska z zmago proti Kazahstanu Sloveniji diha za ovratnik

Danci v večernem obračunu niso imeli večjih težav s kazahstansko zasedbo. Obračun do odločili do 48. minute. Varovanci Kasperja Hjulmanda so po prvih 45 minutah vodili z zadetkoma Jonasa Winda (36.) in Roberta Skova (45+2.). Skov je v tretji minuti drugega dela zabil še drugi gol za 3:0. Kazahstanci so deset minut kasneje sicer znižali prek Jana Vorogovskega , kaj več pa v Koebenhavnu niso dosegli.

Danci so zaradi slabše razlike med danimi in prejetimi goli po sedmih odigranih tekmah še naprej za Slovenijo. Obe reprezentanci imata po 16 točk. Finska in Kazahstan sta ostala pri 12. Severna Irska je po zmagi proti San Marinu (3:0) zdaj pri šestih točkah, San Marino je še brez doseženega zadetka na dnu z ničlo.

Danes so bili dejavni še nogometaši v skupinah C in G. Italijani so v prvi pričakovano premagali Malto s 4:0 po zadetkih Giacoma Bonaventure (23.), Domenica Berardija (45+1., 64.) in Davideja Frattesija (90+4.), Ukrajina pa je bila z 2:0 boljša od Severne Makedonije. Zadela sta Georhij Sudakov (30.) in Oleksandr Karavajev (90+5.).

V skupini C vodi Anglija, ki ima po petih odigranih tekmah 13 točk. Italija in Ukrajina imata tri manj, a so Ukrajinci odigrali tekmo več. Severna Makedonija je po šestih tekmah pri sedmih točkah, Malta je na dnu z ničlo.