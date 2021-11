Danski nogometaši po uvrstitvi na SP kritični do Katarja

Na zvezi so danes najavili vrsto iniciativ in aktivnosti, s katerimi bodo skušali opozoriti na nesprejemljiv položaj tujih delavcev v Katarju. Na zvezi so najavili, da bodo komercialni partnerji zveze močno omejili svoje dejavnosti in obiskali le dogodke, ki so izključno športne narave, ali pa so del kritičnega dialoga o pravicah. Tudi zveza bo na SP poslala manj ljudi kot sicer. Sponzorja Danske Spil in Arbejdernes Landsbank pa sta najavila, da ne bosta izkoristila svojega prostora za oglaševanje na dresih nogometašev, ampak se mu bosta odpovedala v korist kritičnih sporočil.