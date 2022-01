Danski selektor Hjulmand jasen: Eriksena čakam odprtih rok

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kapitan Titanika pove ostalim: ''Zadeli smo ob ledeno goro, zato vam moram povedati dve novici. Dobro in slabo. Katero naj vam povem najprej?''

Vsi v en glas: ''Najprej slabo!'' Kapitan: ''Potopili se bomo.'' Vsi obnemijo, eden od gostov pa vpraša: ''In kaj je dobra novica?'' Kapitan: ''Za to bomo dobili 11 oskarjev.''