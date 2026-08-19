Darwin Nunez pred selitvijo v Al Diriyah

Núñez naj bi se tako znotraj savdskega nogometa preselil v novo sredino, kjer bo skušal dobiti pomembno vlogo v napadu Al Diriyaha. Dogovor med kluboma je po Romanovih informacijah že dosežen, preostajajo pa še formalnosti, predvsem podpisi pogodb in zdravniški pregled.
Pomemben del dogovora je tudi finančna plat posoje. Al Diriyah naj bi v času posoje prevzel Núñezovo plačo, medtem ko v trenutnem sporazumu ni vključena možnost odkupa. To pomeni, da bi se moral Urugvajec po koncu posoje vrniti v Al Hilal, če kluba v prihodnje ne bi sklenila drugačnega dogovora.
Núñez je v evropskem nogometu nase opozoril predvsem z odličnimi predstavami pri Benfici, nato pa si je z močnimi predstavami zagotovil prestop v Liverpool. V Angliji je nastopal na najvišji ravni in bil pomemben del napadalne linije slovitega kluba. Kasneje je kariero nadaljeval v Savdski Arabiji pri Al Hilalu, zdaj pa se mu obeta nova selitev.
Čeprav dogovor še ni uradno zaključen, so pogajanja očitno v zaključni fazi. Zdravniški pregled naj bi bil že rezerviran, zato bi lahko do uradne potrditve prišlo zelo kmalu. Al Diriyah bi s prihodom Núñeza dobil odmevno okrepitev v napadu, Urugvajec pa nov klub in priložnost, da se znova dokaže v nekoliko drugačnem okolju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.