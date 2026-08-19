Darwin Nunez pred selitvijo v Al Diriyah

Núñez naj bi se tako znotraj savdskega nogometa preselil v novo sredino, kjer bo skušal dobiti pomembno vlogo v napadu Al Diriyaha. Dogovor med kluboma je po Romanovih informacijah že dosežen, preostajajo pa še formalnosti, predvsem podpisi pogodb in zdravniški pregled.

Pomemben del dogovora je tudi finančna plat posoje. Al Diriyah naj bi v času posoje prevzel Núñezovo plačo, medtem ko v trenutnem sporazumu ni vključena možnost odkupa. To pomeni, da bi se moral Urugvajec po koncu posoje vrniti v Al Hilal, če kluba v prihodnje ne bi sklenila drugačnega dogovora.