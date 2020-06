David Beckham vložil v e-šport

"Skozi kariero sem imel srečo, da sem delal z vrhunskimi nogometaši in sem lahko iz prve roke videl njihovo strast in predanost, ki sta potrebni za igranje na taki ravni. Vem, da so tudi e-športniki zelo predani, in pri Guildu si želimo postaviti nove standarde in pomagati tem igralcem za prihodnost. Zavezani smo podpiranju in vzpodbujanju mladih talentov v našem sistemu akademije in veselim se, da bom pomagal naši družini rasti," je ob tej priložnosti povedal Beckham, poroča spletni portal Esportsinsider.

Izvršni direktor Carleton Curtisje dejal, da bo Beckham, lastnik nogometnega kluba Inter Miami, ki nastopa v severnoameriški nogometni ligi MLS, ključen za vzpostavljanje trenerskega programa. Britanska združba pričakuje, da bo njihova prva profesionalna ekipa nastopila še pred koncem letošnjega leta v eni od naslednjih iger: Fifa, Rocket League ali Fortnite. V e-šport so v preteklosti vložili tudi drugi slavni športniki, med njimi brazilski Ronaldo, Michael Jordan in Tony Parker.