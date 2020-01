David Luiz: Arteta je fantastičen trener, lahko izboljša vsakega posameznika

Nogometaši Arsenala so s tremi točkami znova skočili v zgornjo polovico prvenstvene razpredelnice, a je pred njimi še izjemno dolga pot, če se želijo uvrstiti med najboljše štiri, kar je bil pred sezono zagotovo njihov primarni cilj. Za četrtim Chelseajem imajo namreč kar devet točk zaostanka. Navijačem kluba iz severnega Londona lahko optimizem vlivata predvsem zadnji dve predstavi proti prav že omenjenim mestnim tekmecem s Stamford Bridgea in Manchester Unitedu.

Po sredini tekmi, v kateri so topničarji vrage ugnali z 2:0, sta pred mikrofon stopila oba centralna branilca Sokratis in David Luiz."Moramo biti pošteni in skromni ter si priznati, da nismo še na pravi fizični ravni. Podobno kot proti Chelseaju smo tudi tokrat v drugem polčasu padli, a nam je vseeno uspelo zadržati prednost. Čez noč ne moremo vsega obrniti na glavo, a imamo moment, da spremenimo marsikaj. Lepo je videti, da mlajši nogometaši počasi dojemajo, kakšna predanost in obnašanje sta potrebna, da dosežeš velike stvari. In to ne samo v nogometu, ampak tudi v življenju nasploh. Pokazali smo, da lahko v prihodnosti dosežemo veliko, a treba je iti korak za korakom," je bil kar nekoliko filozofsko naravnan Brazilec, ki mu je pripadla celo nagrada za najboljšega posameznika tekme.

Njegov grški kolega, strelec drugega zadetka na tekmi, je dejal: "Treba bo začeti znova. Imamo veliko prostora za napredek. V drugem polčasu nismo igrali tako dobro kot v prvem, a s tekme na tekmo se izboljšujemo. Videti je, da se v naši igri znova zabavamo. Vsi v moštvu imamo radi način, kako igramo, kar je zelo pozitivno. Upam, da bo novo leto prineslo boljše čase."

'Lepše je štiri ure spati vesel kot osem ur žalosten'

Luiz je za konec popihal na dušo novopečenemu strategu Arsenala Mikelu Arteti, ki je – vsaj tako se zdi – s seboj prinesel sveži veter za klubska jadra:"Mikel je fantastičen trener. Nogomet pozna do potankosti. V klub je prinesel filozofijo, v katero verjamemo. Na tak način lahko izboljša prav vsakega nogometaša. Če delaš s predanostjo in veseljem, življenje postane bistveno lažje. Lepše je štiri ure spati vesel kot osem ur žalosten. Treba si je priznati, da smo v sezono šli katastrofalno, a še vedno je v igri nekaj naslovov, ki jih lahko osvojimo. Čaka nas veliko dela, a nam lahko uspe."

Nekdanjega soigralca pri Arsenalu je v studiu BT Sportsa po tekmi pohvalil tudi Robin van Persie: "Za tako kratek čas je napredek ogromen. Predvsem v fazi branjenja. Visok ‘pressing’ je bistveno bolj organiziran, kot je bil prej. Pri pokrivanju ni toliko v tem, koliko tečeš, ampak bolj, kako se postaviš. Nogometaši Arsenala so to počeli odlično. Vsak igralec je imel točno določeno nalogo, ki se jo je do potankosti držal. Vse skupaj je bilo videti bistveno bolj organizirano kot prej." Prvi strelec topničarjev Pierre-Emerick Aubameyangje predvsem v drugem delu kar nekajkrat zaigral celo v vlogi levega bočnega branilca, kar je opazil tudi Van Persie: "Ko se tvoj najboljši napadalec tako razdaja za ekipo, nihče od ostalih nima izgovora, da ne bi počel isto. To so prepoznali tudi navijači. Emirates je bil znova glasen, kar je odličen znak za klub."

Pogba na operacijo

Na drugi strani so rdeči vragi po nekaj dobrih predstavah v zadnjem času ponovno razočarali svoje navijače, ki jih dodatno žalosti dejstvo, da bo moral Paul Pogbazaradi poškodbe kolena pod nož. Trener Ole Gunnar Solskjaerje po tekmi potrdil novico: "Potreboval bo operacijo, zaradi katere bo odsoten od tri do štiri tedne." Francoz je za 20-kratne angleške prvake nazadnje zaigral na Boxing Day 26. decembra, proti Arsenalu pa ga ni bilo med osemnajsterico izbrancev. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih skupno zbral le osem nastopov, na prvi zadetek pa še čaka.

Xhaka ostaja

Še pred dnevi se je zdelo, da bo nekdanji kapetan Arsenala Granit Xhaka že v tem prestopnem roku zapustil klub, a se je s prihodom Artete tudi to obrnilo na glavo. 37-letni Španec je po tekmi povedal, da si želi, da bi Švicar še naprej ostal na Emiratesu. Po poročanju novinarja Jamesa Olleyja pa je tudi igralec sam vodstvo kluba že obvestil, da si je premislil in da želi ostati.

