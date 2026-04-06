Starša pustila službo in sinu omogočila, da začne loviti svoje sanje

Maribor, 06. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Anže Mlakar
David Pejičić

Davida Pejičića smo vrsto let opisovali kot velikega slovenskega talenta, v aktualni sezoni, ko nosi dres Maribora, pa smo se o tem lahko prepričali na lastne oči. Nogometno znanje je leta pilil v Italiji v akademiji Udineseja, pri tem pa sta mu ves čas ob strani stala starša. 18-letnik pravi, da je obema zelo hvaležen.

Kljub temu, da gre za zgolj 18-letnega igralca, je David Pejičić v slovenskem prostoru že precej poznano ime. Je zadnji v vrsti priznanih slovenskih nogometašev, ki so rojeni v Šempetru pri Gorici. Od tam prihajajo tudi Valter Birsa, Tim Matavž in Miha Zajc.

Pejičić je v domačem kraju preživel malo svoje mladosti, saj je življenje posvetil nogometu. Prve nogometne korake je naredil pri Biljah, nato nekaj časa nosil dres Gorice, pri 14 letih pa zapustil domovino in okrepil italijanski Udinese. "Moja pot ni dolga, je pa zanimiva. Hvaležen sem za vsako možnost, kjerkoli sem igral. Seveda je izjemen užitek igrati za tak klub v Italiji. Veliko časa sem preživel s člani," pravi Pejičić.

Za to, da je zdaj med najboljšimi mladimi nogometaši v državi, se ni odrekal le sam, pač pa sta pomembno vlogo odigrala tudi njegova starša. "To je bilo za njiju težko. Nista vedela, kako se bom vklopil v tujini. Pustila sta službi, saj sem se moral pri 16 letih, ko sem podpisal profesionalno pogodbo, še veliko bolj osredotočiti. Mama je skrbela za prehrano, tata me je občasno vozil. Obema sem zelo hvaležen," dodaja 18-letnik.

David Pejičić je leta 2023 z Udinesejem podpisal prvo profesionalno pogodbo in jo dve sezoni kasneje podaljšal do julija 2028.
David Pejičić je leta 2023 z Udinesejem podpisal prvo profesionalno pogodbo in jo dve sezoni kasneje podaljšal do julija 2028.
FOTO: Instagram

Pri naših zahodnih sosedih je slovenski napadalni vezist večino časa igral za Primavero, kjer je na 77 tekmah sodeloval pri 27 zadetkih. S svojimi predstavami je navdušil tudi članski trenerski kader, tako da si je izkušnje nabiral tudi na treningih prve ekipe. Večkrat je bil v kadru za tekme Serie A, težko pričakovani članski debi pa je dočakal na tekmi italijanskega pokala, ko je zaigral pri starosti 16 let, štirih mesecev in 19 dni.

V tako močnem prvenstvu, kot je italijansko, se mladi tujec težko prebije v ospredje. V želji po večji minutaži in nabiranju izkušenj v članskem nogometu je Pejičić ob koncu lanskega poletnega prestopnega roka s statusom posojenega nogometaša oblekel dres Maribora. "Hitro sem se vklopil, fantje so me dobro sprejeli. S trenerjem imamo dober odnos, tako da gre vse po mojih načrtih," je še povedal mladi slovenski reprezentant.

David Pejičić na sobotnem štajerskem derbiju.
David Pejičić na sobotnem štajerskem derbiju.
FOTO: Luka Kotnik

V vijoličastem dresu je na 17 tekmah dosegel pet golov in prispeval tri podaje ter hitro postal nepogrešljiv člen udarne zasedbe najtrofejnejšega slovenskega kluba. "Vedno sem sanjal, da čimprej zaigram za člane, tako da nisem čutil velikega pritiska. Verjamem v svoje sposobnosti, tukaj sem dobil priložnost in za to jim bom za vedno hvaležen."

Z mentalnega vidika težav torej ni imel, priznava pa, da je bilo nekoliko težje s fizičnega: "Vsak mladi igralec, ki ima priložnost, bi moral čimprej zaigrati za člane. V slovenski ligi je odlično pravilo mladega nogometaša. Vsak mladenič, ki izstopa v svojem klubu, bo zagotovo dobil svojo priložnost. Na mladih pa je, da se ne bojijo in pokažejo, kaj znajo."

Trenutno pušča velik pečat na slovenskih zelenicah, je pa tudi nekaj njegovih vrstnikov, ki so kljub komaj dopolnjeni polnoletnosti že uspešni na svetovni ravni. Estevao je hitro postal ljubljenec navijačev Chelseaja, Franco Mastantuono redno dobiva priložnosti v dresu Real Madrida, Luka Vušković, ki je s strani Tottenhama posojen Hamburgu, pa je bil januarja v Bundesligi imenovan za najkoristnejšega igralca prve polovice sezone.

Lamine Yamal in Pau Cubarsi sta leta 2024 s špansko reprezentanco osvojila Euro.
Lamine Yamal in Pau Cubarsi sta leta 2024 s špansko reprezentanco osvojila Euro.
FOTO: Profimedia

Trije igralci, rojeni leta 2007, pa redno igrajo tudi za Barcelono. "Nogometaši, ki so vzgojeni tam, so veliko boljši igralci kot na primer mladi v Sloveniji, saj trenirajo v močni konkurenci pod vrhunskimi trenerji, tako da že med seboj veliko napredujejo, še preden pridejo do prvega moštva," meni Pejičić, ki je rojen istega leta kot vezist Marc Bernal, branilec Pau Cubarsi in najvrednejši nogometaš na planetu Lamine Yamal.

Slednji je zgolj 29 dni mlajši od Pejičića, ki meni, da je Yamal razred zase: "Je eden izmed najboljših igralcev na svetu. Vsaka čast za vse, kar dela in kaj zmore. Proti njemu sem imel priložnost zaigrati na evropskem prvenstvu do 17 let," je zaključil Pejičić in dodal, da je mladi španski biser že v času, ko je igral za slovito La Masio, izstopal iz povprečja.

Tako kot Yamal iz povprečja izstopa na globalni ravni, pa Pejičić na slovenski. Redno igra v prvi ligi, ob tem pa je praktično že celo večnost član mladih slovenskih izbranih vrst. Igral je za ekipe do 15, 17 in 19 let, lani novembra pa prvič oblekel dres slovenske reprezentance do 21 let, v kateri ima kljub dejstvu, da je mlajši od večine nogometašev, zelo pomembno vlogo. Pred dnevi, ko je Slovenija v kvalifikacijah za Euro prišla do pomembne zmage proti Norveški, se je podpisal pod svoj prvi gol za omenjeno selekcijo.

nogomet david pejičić maribor

PSV iz Eindhovna pet krogom pred koncem že nizozemski prvak

Inter brez usmiljenja koraka proti naslovu

bibaleze
Portal
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
