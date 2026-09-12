David proti Goljatu: brezhibni Porto gostuje pri zadnji ekipi lige

Porto je v prejšnjem krogu proti Moreirensu prejel prvi zadetek v letošnji sezoni. Kljub hladni prhi na začetku srečanja so varovanci Francesca Fariolija pokazali svoj pravi obraz in na koncu zmagali z 2:1. Porto letos ni oddal še niti ene točke, prvi poraz pa so jim med tednom prizadejali nogometaši Manchester Cityja. Sinjemodri so bili na Portugalskem boljši z 2:0. Zmaji si bodo tako želeli priti nazaj na prave tirnice in tekma proti ekipi, ki je na prvih petih tekmah osvojila vsega točko, se ponuja kot idealna priložnost za to.

Casa Pia si je v lanski sezoni obstanek med elito zagotovila z zmago v dodatnih kvalifikacijah proti drugoligašu Torreense. Zadnjeuvrščena ekipa lige bo na mestnem stadionu v Riu Maiorju, ki sprejme dobrih sedem tisoč gledalcev, sprejela enega velikanov države. Domačini se zagotovo ne bodo vnaprej predali, kar obljublja dobro tekmo. Od 18.55 na VOYO.