David Silva na precepu: bajno zaslužiti ali nadaljevati na najvišjem nivoju?

Ko je David Silva pred časom naznanil, da se po koncu sezone poslavlja od Etihada, se je v medijih začelo namigovati, da bo kariero najverjetneje nadaljeval v Združenih arabskih emiratih. Sedaj pa se je v borbo zanj vmešal še rimski Lazio, ki bo prihodnjo sezono po več kot desetletju prvič nastopal v Ligi prvakov.

Španski As poroča, da je Silva velika želja trenerja orlov Simoneja Inzaghija, ki 34-letnika vidi v paru z njegovim rojakom Luisom Albertom. Ambiciozni Lazio si želi sestaviti ekipo, ki bi se dostojno kosala v Ligi prvakov in bi se bila sposobna udariti tudi za naslov italijanskega prvaka. Ta je pred dnevi še devetič zapored pripadel Juventusu, a se vse bolj zdi, da se prevlada stare dame na Apeninskem polotoku počasi bliža koncu.

To je nenazadnje dokazal tudi Lazio, ki je bil na krilih prvega strelca lige Cira Immobileja do premora zaradi koronavirusa povsem blizu Torinčanom. In kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi se z nogometom v mesecu marcu nadaljevalo kot običajno. V drugem delu sezone so Rimljani nato vidno popustili, poznati je bilo, da jim med drugim manjkajo tudi izkušnje, saj so na nekaterih "lažjih" tekmah nepričakovano izgubljali točke.