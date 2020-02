David Villa: Bil sem 90-odstotno prepričan, da bom prestopil k Arsenalu

Davida Villo in Arsenal se je povezovalo v zimskem prestopnem roku 2013, ko so topničarji po odhodu Robina van Persieja nujno potrebovali novega napadalca. A prestop se naposled ni zgodil, saj Barcelona pred nadaljevanjem sezone ni želela ostati brez tako pomembnega člena."Veliko časa smo bili v stiku. Opravili smo kar nekaj telefonskih pogovorov in sestankov. Bil sem 90-odstotno prepričan, da bom prestopil na Emirates, a je vse skupaj na koncu padlo v vodo," je razkril 38-letni Španec.

Villa je v svoji bogati karieri osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, zato pričakovano ne obžaluje veliko stvari. Ena redkih je ta, da ni nikoli sodeloval z Josejem Mourinhom: "Vedno sva bila na bojni nogi, ker je treniral nasprotno ekipo, a moje iskreno mnenje je, da gre za enega najboljših trenerjev vseh časov. Tudi ko sva bila na nasprotnih bregovih, mi je bil zelo všeč. Žal mi je, da nisva nikoli sodelovala," je Guillemu Balagueju, novinarju, ki je specializiran za španski nogomet, pojasnjeval 'El Guaje'.

Villa je sicer kariero začel pri domačem Langreu, od koder je leta 1998 prestopil k mladinski ekipi Sporting Gijona. Tam je ostal vse do leta 2003, ko ga je za 2,7 milijona evrov odkupil Real iz Zaragoze. Med najboljše svetovne napadalce se je Villa dokončno prebil v vrstah Valencie. Netopir je bil med 2005 in 2010, ko je Mestallo zamenjal za Camp Nou. Zanj zadnja španska ekipa je bil že omenjeni Atletico, pozneje pa je zaigral še za ameriški New York City, avstralski Melbourne City in nazadnje še za japonski Vissel Kobe, kjer je bil soigralecAndresa Inieste in Lukasa Podolskega.