Nogomet

Davies proti PSG-ju staknil poškodbo, ogrožen nastop na mundialu

München, 08. 05. 2026 17.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Kanadski nogometaš Alphonso Davies si je na sredini povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Bayernom in PSG poškodoval stegensko mišico in bo odsoten več tednov, je sporočil bavarski klub. Nova poškodba bi lahko ogrozila tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu doma v Kanadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nova poškodba Alphonsa Daviesa in večtedenska odsotnost pomenita, da za Bayern v tej sezoni ne bo več igral; do konca nemške lige, Bayern je sicer že nekaj časa letošnji prvak, sta le še dva kroga, zelo verjetno pa bo 25-letnik manjkal tudi na finalni tekmi pokala proti Stuttgartu 23. maja.

Njegova poškodba pa bi lahko prekrižala načrte tudi kanadski reprezentanci, katere kapetan in ključni člen je Davies in ki bo čez mesec dni začela nastope na domačem SP. Kanada je namreč ena od sogostiteljic tekmovanja, ki bo potekalo še v ZDA in Mehiki. Kanada bo v predtekmovalni skupini B igrala z Bosno in Hercegovino, Švico in Katarjem, prva tekma jo čaka 12. junija.

Davies ima veliko težav s poškodbami, v sezoni 2024/25 je dvakrat počival zaradi poškodb mišic, nazadnje pa ga je februarja lani doletela še hujša poškodba kolenskih vezi, po kateri je spet moral prisilno počivati daljše obdobje.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

