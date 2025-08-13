Svetli način
Nogomet

Davies verjame v zmago: V 90 minutah se lahko zgodi karkoli

Videm, 13. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Mlakar
V italijanskem Vidmu, kjer se bosta za Evropski superpokal udarila PSG in Tottenham, smo se pogovarjali z Benom Daviesom, nogometašem z najdaljšim stažem pri klubu s severnega Londona. Ta je nasprotno moštvo opisal kot eno najboljših ekip na svetu, a v isti sapi dodal, da se v 90 minutah lahko zgodi karkoli. In kaj se bo zgodilo? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO, kjer s prenosom spektakla začnemo ob 20.30.

Ben Davies je član Tottenhama že več kot 11 let, barve severnolondonskega velikana pa bo branil še vsaj eno sezono, saj je pred kratkim podaljšal pogodbo. "Ta klub je moj dom, tukaj sem že res dolgo. Hvaležen sem za čas, ki sem ga preživel pri Tottenhamu. Uživam v igranju pomembnih tekem, kot bo ta," je uvodoma povedal 32-letni branilec.

Valižan je v dresu Spursov odigral že 358 tekem, na 359. pa bo imel priložnost osvojiti še drugo pomembno trofejo, odkar je postal član kluba. Prvo je osvojil pred dobrima dvema mesecema, ko je Tottenham postal prvak Lige Evropa. "Bilo je neverjetno. To je bila zame prva trofeja po tisti v Swanseaju, ko sem bil star 19 let. Dolgo sem čakal na novo trofejo, toda ko sem jo dočakal, je bilo zelo posebno. Zelo dolgo smo se trudili zanjo in veliko olajšanje je bilo, ko smo jo dobili," je dodal Davies.

Priložnost za osvojitev nove lovorike bo imel proti PSG-ju, ki je v minuli sezoni navdušil v Ligi prvakov. Kljub temu, da bodo Francozi v izraziti vlogi favorita, Davies verjame v uspeh: "V tekmo gremo s polnim prepričanjem, da lahko zmagamo. Zavedamo se, da nam bo nasproti stala ena najboljših ekip na svetu, ampak moramo verjeti, da se v 90 minutah lahko zgodi karkoli."

Ben Davies
Ben Davies FOTO: AP

Nogometaši Tottenhama so lačni uspeha

Po nekajminutnem pogovoru z Daviesom smo se preselili na novinarsko konferenco, kjer je pred predstavnike sedme sile iz celotnega sveta stopil trener angleškega moštva Thomas Frank, ki je na klop Tottenhama sedel po koncu minule sezone. Evropski superpokal bo zanj prva uradna tekma novega kariernega poglavja. "Za klub, ekipo in zame je to ogromna tekma. Pred nami je odlična priložnost in dali bomo vse, da jo izkoristimo," prihajajočo tekmo opisuje 51-letni Danec.

V šali je PSG opisal kot "okej" ekipo, več pozornosti pa je namenil svojim varovancem, ki naj bi po slavju v Ligi Evropa povsem spremenili mentaliteto: "Moji igralci so pred mojim prihodom osvojili veliko trofejo. Zdaj so lačni novih uspehov. Prepričan sem, da nas čaka zelo konkurenčen obračun."

Thomas Frank med treningom Tottenhama na stadionu Friuli.
Thomas Frank med treningom Tottenhama na stadionu Friuli. FOTO: AP
nogomet evropski superpokal tottenham psg ben davies Thomas Frank
Naslednji članek

Boj za prvo evropsko lovoriko sezone: PSG ali Tottenham?

Naslednji članek

Real Madrid nasprotuje tekmi Villarreala in Barcelone v Miamiju

