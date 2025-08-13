Davies verjame v zmago: V 90 minutah se lahko zgodi karkoli

Ben Davies je član Tottenhama že več kot 11 let, barve severnolondonskega velikana pa bo branil še vsaj eno sezono, saj je pred kratkim podaljšal pogodbo. "Ta klub je moj dom, tukaj sem že res dolgo. Hvaležen sem za čas, ki sem ga preživel pri Tottenhamu. Uživam v igranju pomembnih tekem, kot bo ta," je uvodoma povedal 32-letni branilec.

Valižan je v dresu Spursov odigral že 358 tekem, na 359. pa bo imel priložnost osvojiti še drugo pomembno trofejo, odkar je postal član kluba. Prvo je osvojil pred dobrima dvema mesecema, ko je Tottenham postal prvak Lige Evropa. "Bilo je neverjetno. To je bila zame prva trofeja po tisti v Swanseaju, ko sem bil star 19 let. Dolgo sem čakal na novo trofejo, toda ko sem jo dočakal, je bilo zelo posebno. Zelo dolgo smo se trudili zanjo in veliko olajšanje je bilo, ko smo jo dobili," je dodal Davies.

Priložnost za osvojitev nove lovorike bo imel proti PSG-ju, ki je v minuli sezoni navdušil v Ligi prvakov. Kljub temu, da bodo Francozi v izraziti vlogi favorita, Davies verjame v uspeh: "V tekmo gremo s polnim prepričanjem, da lahko zmagamo. Zavedamo se, da nam bo nasproti stala ena najboljših ekip na svetu, ampak moramo verjeti, da se v 90 minutah lahko zgodi karkoli."