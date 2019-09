Davor Šuker državi dolguje že več kot 800.000 evrov

Nekoč velik nogometaš in eden junakov "bronastega" SP 1998, Davor Šuker, je že nekaj časa kontroverzna figura hrvaškega nogometa. Zaradi domnevnih povezav z (nekdanjo) alfo in omego zagrebškega Dinama Zdravkom Mamićem je 51-letni Osiječan s prihodom na čelo Hrvaške nogometne zveze (HNS) pod dodatnim drobnogledom, kljub kritikam v domovini pa je postal član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa) in se je udeležil torkovega zasedanja v Ljubljani.

Državi že od leta 2016 dolguje šest milijonov kun (več kot 810.000 evrov), zato naj bi se mu maja letos "usedli" na luksuzni "penthouse" v Opatiji, poroča portal 24sata. Če dolga ne bo poravnal, mu grozi izvršba oziroma prodaja omenjene nepremičnine, ki se nahaja na podstrešju Vile Portheim na 152 kvadratnih metrih. Šuker ima tudi stanovanje (108 kvadratnih metrov) v elitnem zagrebškem naselju Zelengaj.

Posodil denar Zdravku in Mariu Mamiću

Reško občinsko sodišče je zgolj navedlo, da gre za dolg v višini 6,057 milijona kun, ki jih Šuker dolguje kot davek na dohodek. Njegov dolg strmo narašča, letno kar za devet odstotkov, predsednik HNS pa se po torkovem obisku Ljubljane še ni odzval na novinarska vprašanja. Jutarnji listje leta 2016 udaril z novico, da je Šuker v težavah, ker je posodil denar Zdravku in njegovemu sinu Mariu Mamiću, šlo naj bi skupno za kar 12 milijonov kun (1,62 milijona evrov). S tem denarjem naj bi Mamića plačala varščino, potem ko sta se znašla v preiskovalnem zaporu.

Davčna služba ni bila zadovoljna s Šukerjevim pojasnilom, ko so ga povprašali glede izvora omenjenega denarja, ker jih ni prepričal, pa so mu naložili šest milijonov kun davka. Večkrat naj bi ga pozvali, da jim dostavi podatke o prihodkih, na osnovi katerih bi lahko upravičil 12-milijonsko "posojilo" Mamićema, Šuker pa naj bi poskušal dokazati, da gre za denar, ki ga je uspel privarčevati v času svoje aktivne nogometne kariere, ki ga je od domačega Osijeka in zagrebškega Dinama popeljala do Seville, Real Madrida, Arsenala, West Ham Uniteda in Münchna 1860.