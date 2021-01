Pri RB Leipzigu odprti za prodajo svojih zvezdnikov: Upamecano na poti na Otok?

Dayot Upamecano in Neymar v lanskem polfinalu Lige prvakov.

"Imamo ekipo, ki premore veliko kakovosti in je zelo široka, zato bomo zopet prodajali najboljše nogometaše, če nam bodo ponudbe zanje finančno ustrezale in bomo ocenili, da jih lahko enakovredno nadomestimo," je za nemški Bildpovedal Oliver Mintzlaff. AngleškiSky Sportsdodaja, da ima Dayot Upamecano v pogodbi odkupno klavzulo v višini 40 milijonov funtov (44 milijonov evrov, op. a.), kar v modernem nogometu še zdaleč ni vrtoglava vsota. Kljub temu pa naj bi bilo bolj verjetno, da bo 22-letni Francoz Leipzig zapustil po koncu aktualne sezone. Med najverjetnejšimi snubci omenjajo tri angleške velikane: Manchester United, Liverpool in Chelsea.

Upamecano se je sicer "franšizi" Red Bull pridružil že leta 2015, ko so njegov potencial prvi opazili pri RB Salzburgu. Zanj so francoskemu Valenciennesu odšteli dobra dva milijona evrov, sedaj pa je ocenjen na kar 60 milijonov. V lanski sezoni je bil 186 centimetrov visoki centralni branilec eden ključnih členov ob Leipzigovem preboju v polfinale Lige prvakov. Zaradi dobrih predstav pa je dočakal tudi prvi vpoklic v francosko izbrano vrsto, za katero je doslej zaigral na treh tekmah. Že dalj časa se sicer govori, da naj bi prestopil na Otok, glede na govorice pa se je zanj v preteklosti najbolj zanimal Manchester United.