Čeferin na delovnem obisku v Albaniji: Pomemben je razvoj malih zvez

Obisk v Tirani je začel z druženjem z albansko vlado, kjer ga je gostil predsednik vlade Edi Rama , v prostorih krovne nogometne organizacije pa ga je pričakal še predsednik republike Ilir Meta . Prostori albanske zveze so še nedokončani, 52-letni Čeferin pa se je ob pogledu na razkošje in kapaciteto znal tudi pošaliti. "Pisarna predsednika Duke je veliko večja od vseh ostalih prostorov. Tudi jaz bi imel tako razkošno pisarno." Po obisku novega stadiona v Tirani je sledila novinarska konferenca, kjer je v družbi predsednika tamkajšnje krovne nogometne zveze Armanda Duke potrpežljivo odgovarjal na številna vprašanja. Pohvalil je hiter razvoj nogometne infrastrukture v Albaniji, saj poleg stadiona v Tirani nastajata še nova športna objekta v Kukesiju in na severu Albanije. "Vesel sem tesnega sodelovanja med Uefo in albansko zvezo. Gospod Duka je moj prijatelj in še enkrat bi se mu rad zahvalil za vso podporo, ki jo ves čas izraža. Prepričan sem, da bo naše sodelovanje še naprej plodno."

"Italijanski mediji so novi stadion primerjali z Wembleyjem. Lepa primerjava, toda jaz raje razmišljam, da gre za dva povsem različna in veličastna objekta. Lahko pa rečem, da je stadion morda celo najlepši na Balkanu in eden najbolj vpadljivih v regiji," je polaskal Čeferin in poudaril, kako pomembno je, da se manjše Zveze razvijajo in lovijo korak z večjimi. "Zelo pomembno je, da je infrastruktura na nivoju. Od tu naprej je vse lažje. Vsem nam so znane težave manjših držav in posledično ligaških tekmovanj. Boljši igralci vse bolj zgodaj odhajajo v močnejše lige in to je velik problem," je še dodal nekdanji predsednik NZS in omenil Michela Platinija, kot moža, ki lahko v tej smeri veliko pripomore. "Njegov suspenz je končan in v nogometu se lahko poteguje za katerokoli funkcijo z izjemo igralske. Za to je malce prestar," je v šali dejal Čeferin.