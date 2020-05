V kvalifikacije za Ligo prvakinj Beltinčanke ali Ljubljančanke? Vsak ima svoje argumente

Čeprav je slovensko žensko klubsko nogometno prvenstvo uradno predčasno zaključeno, pa v tem trenutku še ni znano, katere ekipe bodo našo državo predstavljale v Evropi. Predvsem v najbolj eminentni Ligi prvakinj Slovenija za prihajajočo sezono zaenkrat še uradno nima svojega predstavnika, saj je letošnje tekmovanje razveljavljeno, o potnikih v Evropo pa bo odločal Izvršni odbor NZS v skladu z doseženimi rezultati in razpletom licenciranja.

In tu se pojavlja težava. Največja in najbolj zagrizena tekmeca v Sloveniji iz Beltincev in Ljubljane, ekipi ŽNK Telemach GMT Bekltinci in ŽNK Olimpija vsak po svoje tolmačita pravilnik in sta prepričana, da si bolj zaslužita preboj v kvalifikacije za LP od zagrizenih tekmecev.

Morda bi bilo v danih okoliščinah in sedaj, ko se je divjanje koronavirusa povsem umirilo, še najbolj pravično, če bi se vodilni ekipi in edini, ki sta (bili) v igri za prvaka, med seboj udarili. Kako, kje in kdaj, pa naj odločijo odgovorni.

"ŽNK OLIMPIJA je v zadnjih dneh s strani sponzorjev, podpornikov in simpatizerjev prejela veliko vprašanj, kateri slovenski ženski klub bo zastopal Slovenijo v kvalifikacijah za Ligo prvakinj. Žal je NZS prekinila prvenstvo in ga v celoti razveljavila, s čimer nam je onemogočila, da se borimo za naslov in s tem udeležbo na kvalifikacijah na igrišču. Na drugi strani pa klub iz Beltincev objavlja zapise, da so oni tisti, ki so najboljše moštvo zadnjih let, in da je samo vprašanje časa, kdaj bo NZS objavila njihovo udeležbo v Evropi. Z vsem spoštovanjem do tekmeca se s tem ne moremo strinjati, kar lahko argumentiramo s podatki o rezultatih na prvenstvu zadnjih štirih let, ko smo dvakrat osvojili prvenstvo, Beltinci enkrat, v tej sezoni pa so bili rezultati razveljavljeni," med drugim opiše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora zmajčic, ki so v prvenstvu pred uradnim in predčasnim zaključkom za vodilno ekipo iz Beltincev zaostajali tri točke a bi do konca sezone še dvakrat udarile z vodilno ekipo lige.

