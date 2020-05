Werder po odmevni zmagi v Gelsenkirchnu spet upa na obstanek

Werder iz Bremna, nekdanji nemški prvak v sezoni 2003/2004, se krčevito bori za prvoligaški status v Bundesligi in svojo "krvno sliko" so zeleno-beli po lepi zmagi v Gelsenkirchnu (0:1) proti favorizirani ekipi Schalke 04 močno popravili. Schalke je izgubil vse štiri dvoboje po dolgem in prisilnem tekmovalnem premoru, po novem neuspehu pa je sedaj negativni niz brez zmage podaljšal na enajst tekem. Edini gol na tekmi za vse tri točke Bremenčanom je po dobre pol ure igre dosegel Leonardo Bittencourt, ki je z levico neubranljivo zadel z roba kazenskega prostora. V drugem delu so bili gostitelji, ki so izkoristili vseh pet menjav, veliko bolj podjetni in imeli precej več od igre in zrelejše priložnosti, a so se gostje s fanatično igro uspeli ubraniti in se na koncu veselili dragocene zmage, ki jih vrača med žive v boju za obstanek v prvoligaški konkurenci. Werder prvoligaški status v Bundesligi drži že 40 let.

Izidi 29. kroga:

Freiburg - Bayer (L) 0:1 (0:0)

Havertz 55.



Schalke 04 - Werder 0:1(0:1)

Bittencourt 32.

Mainz 05 - Hoffenheim 0:1 (0:1)

Bebou 43.



Wolfsburg - Eintracht 1:2(0:1)

Mbabu 58.; Andre Silva 27., Kamada 85.

RK: Torro 90. (Eintracht)

Hertha - Augsburg 2:0(1:0)

Dilrosun 23., Piatek 90.