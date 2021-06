De Boer odstopil z mesta selektorja Nizozemske

Frank de Boer je mesto selektorja zasedel jeseni lani, na tem položaju pa je nasledil Ronalda Koemana po odhodu v Barcelono. Pod njegovim vodstvom je Nizozemska na 15 tekmah dosegla osem zmag, štiri remije in doživela tri poraze. "Na letošnjem evropskem prvenstvu nismo dosegli zastavljenih ciljev, tako da sem se odločil za odstop s tega položaja. To odločitev sem sprejel že pred današnjim sestankom na zvezi," je za spletno stran KNVB med drugim dejal 51-letni de Boer, ki je pred selektorsko vlogo vodil Ajax, Inter Milano, Crystal Palace in Atlanto v ligi MLS. KNVB bo novega selektorja izbral pred nadaljevanjem jesenskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022.