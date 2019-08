De Boer: Zahteve žensk, da bi bile enako plačane kot moški, so smešne

Nekdanji trener Ajaxa, Interja in Crystal Palacea, Frank de Boer, ki je v svoji nogometni karieri največji pečat pustil v vrstah Barcelone in Ajaxa, je mnenja, da je ideja o enakopravnosti plač v nogometu naravnost smešna. "Popularnost in zmožnost prodati šport gledalcem bi morala biti odločilna dejavnika pri določanju plače nogometašic, ne pa spol. Zahteve žensk, da bi bile enako plačane kot moški, so smešne," je dejal de Boer. Kljub občutnemu skoku v priljubljenosti, ko si je tekme SP za ženske v Franciji po podatkih angleškega BBC ogledalo 28,1 milijona gledalcev, pa so te številke še vedno krepko manjše v primerjavi s prenosi tekem moškega nogometa.