De Bruyne nogometaš sezone, z izborom nezadovoljni Liverpoolovi navijači

V konkurenci za nagrado so bili še Liverpoolovi igralci Trent Alexander-Arnold(izbran za najboljšega igralca PL od novinarjev), Jordan Hendersonin Sadio Mane, Southamptonov Danny Ings in Burnleyjev Nick Pope. Liverpoolovi navijači so svojo jezo zaradi izbora "sproščali" na družbenih omrežjih, po njihovem bi moral nagrado dobiti kapetan redsov Henderson. Liverpool je bil prepričljivo prvi in angleški prvak, saj je krepko ušel konkurenci, tudi Cityju. Redsi so na 38 tekmah zbrali 99 točk, City je bil drugi z 81. Je bil pa trener Liverpoola Jürgen Kloppizbran za najboljšega trenerja lige, branilec Alexander-Arnold za najboljšega mladega nogometaša.