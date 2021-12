Kevin De Bruyne, kot ga še niste videli

Če je bila nekaterim ideja božičnega slikanja v sila nenavadnih barvnih kombinacijah in pozah med nogometaši všeč, pa je kar precej takih, ki se sprašujejo, zakaj je bilo belgijski nogometni zvezi tega treba. V glavnih vlogah sta tudi zvezdnika Kevin De Bruyne in Eden Hazard, bliskavicam pa so se nastavljali tudi Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Axel Witsel in Thomas Meunier (oba Borussia Dortmund).

De Bruyne, nepogrešljivi vezist Manchester Cityja in belgijski reprezentant, pozira v sila nenavadnem položaju z reprezentančnim kolegom Charlesom De Ketelaerejem, Hazardu pa na eni od fotografij v naročju sedi kar njegov brat Thorgan. Sodeč po fotografijah so se nogometaši na fotografiranju zelo zabavali. Zabavne pa se fotografije niso zdele vsem uporabnikom družbenih omrežij. "Ta nogometaš (De Bruyne, op. p.) je eden najboljših na svetu vseh časov. Zakaj ste ga prisilili v to?" se je spraševal eden od uporabnikov Twitterja. "Moje oči ... prosim izbrišite to," je dodal nekdo drug.